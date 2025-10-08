Acesse sua conta
Nasce Mia, filha dos influenciadores Lucas Rangel e Lucas Bley, nos Estados Unidos

Influenciadores compartilharam registro em hospital nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 18:38

Casal compartilhou registros de espera da filha, um momento
Casal compartilhou registros de espera da filha, um momento Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Mia veio ao mundo! A filha de Lucas Rangel e Lucas Bley nasceu nesta quarta-feira (8). Os dois influenciadores compartilharam um registro em que posam juntos com roupas hospitalares no centro médico que aconteceu o parto.

Nasce filha de Lucas Rangel e Lucas Bley

“Madrugada mais feliz da minha vida!”, celebrou Lucas Bley através dos stories do Instagram em que mostra os preparativos com as peças de roupa da filha até chegar ao hospital. “Sobre ser pai de menina”, disse Lucas no vídeo.

Há algumas semanas, o casal fez um registro emocionante em que pintam a parede em branco de um quarto com a seguinte frase: "papais te amam". Na legenda, os dois deixaram registrado como estava sendo os últimos dias: “9 dias para embarcarmos na maior viagem das nossas vidas: a paternidade. Filha, estamos correndo com seu quartinho e tem muito amor envolvido nele. O tempo parece que passou rápido, mas foram tantos meses preparando, organizando e se dedicando, que os papais agora só querem que você chegue logo”, escreveram na legenda da publicação.

Mia nasceu de uma barriga solidária nos Estados Unidos, um processo que o casal iniciou no início de 2024 e incluiu etapas de pesquisas, decisões legais e o acompanhamento da gestação até o nascimento, revelado em julho deste ano.

O casal optou pelo método nos EUA por causa das restrições no Brasil e usaram o processo de gestação por substituição com embriões doados para realizar o sonho de ter uma filha.

A gestação de Mia foi monitorada por uma equipe médica especializada, e o casal passou por uma ‘montanha-russa’ de emoções, entre consultas e ansiedade de espera. Os dois chegaram a realizar um chá revelação em que descobriram que seriam pais de uma menina.

