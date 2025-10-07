FESTÃO

Festa de 15 anos da filha de Flávia Alessandra tem decoração luxuosa, bolo de 6 andares e looks deslumbrantes; veja fotos

Registros da festa de 15 anos da filha de atores foram compartilhados nas redes sociais



Felipe Sena

Alô Alô Bahia

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 21:43

Aniversário de 15 anos de Olivia Costa Crédito: Reprodução | Instagram

Olivia Costa, filha dos atores Flávia Alessandra e Otaviano Costa, celebrou seus 15 anos em uma festa luxuosa que encantou os convidados e os seguidores nas redes sociais. O evento, marcado por uma decoração sofisticada e cheia de personalidade, aconteceu no último fim de semana e teve detalhes revelados neste domingo (5).

A celebração teve um cenário deslumbrante, com arranjos florais exuberantes, esculturas de flores em grande escala, iluminação cênica e um palco reservado para o DJ. O bolo de seis andares foi o destaque da decoração e ajudou a compor o ambiente elegante que refletia a personalidade da aniversariante.

Para a ocasião, Olivia escolheu dois looks brilhantes. O primeiro foi um vestido preto com saia volumosa e brilho intenso. Já o segundo, um modelo prateado com fenda e silhueta marcada, foi combinado com tênis branco com detalhes prateados, evidenciando seu estilo moderno e autêntico.

“Foi lindo!!! Momentos inesquecíveis do XV da nossa Oli!!! Tudo do jeitinho dela e como sempre sonhamos… já sabem que vamos ter detalhes por aqui a semana toda, né?”, escreveram os pais na legenda das fotos publicadas no Instagram. Confira looks e decoração: