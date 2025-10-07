Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Festa de 15 anos da filha de Flávia Alessandra tem decoração luxuosa, bolo de 6 andares e looks deslumbrantes; veja fotos

Registros da festa de 15 anos da filha de atores foram compartilhados nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena
  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Felipe Sena

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 21:43

Aniversário de 15 anos de Olivia Costa
Aniversário de 15 anos de Olivia Costa Crédito: Reprodução | Instagram

Olivia Costa, filha dos atores Flávia Alessandra e Otaviano Costa, celebrou seus 15 anos em uma festa luxuosa que encantou os convidados e os seguidores nas redes sociais. O evento, marcado por uma decoração sofisticada e cheia de personalidade, aconteceu no último fim de semana e teve detalhes revelados neste domingo (5).

Flávia Alessandra

Flávia Alessandra por Reprodução
Flávia Alessandra por Reprodução
Flávia Alessandra por Reprodução
Flávia Alessandra revela que foi agredida na rua por causa de personagem vilã Cristina em Alma Gêmea (2005) por Reprodução/Globo
Flávia Alessandra por Reprodução
Flávia Alessandra por Reprodução
Flávia Alessandra por Reprodução
Flávia Alessandra por Reprodução
Flávia Alessandra por Reprodução
Flávia Alessandra por Reprodução
Flávia Alessandra interpretou Cristina em Alma Gêmea (2005) por Reprodução/Globo
Flávia Alessandra por Reprodução
Flávia Alessandra por Reprodução
Flávia Alessandra por Reprodução
Flávia Alessandra por Reprodução
Flávia Alessandra por Reprodução
Flávia Alessandra por Reprodução
1 de 17
Flávia Alessandra por Reprodução

Leia mais

Imagem - Filho de Ivete Sangalo, Marcelo surpreende ao aparecer em aula de boxe com Popó; veja registros

Filho de Ivete Sangalo, Marcelo surpreende ao aparecer em aula de boxe com Popó; veja registros

Imagem - Vini Jr mantinha conversa com modelos e teria ‘sugerido’ trisal

Vini Jr mantinha conversa com modelos e teria ‘sugerido’ trisal

Imagem - João Gomes fará show no Camarote Salvador no Carnaval 2026

João Gomes fará show no Camarote Salvador no Carnaval 2026

A celebração teve um cenário deslumbrante, com arranjos florais exuberantes, esculturas de flores em grande escala, iluminação cênica e um palco reservado para o DJ. O bolo de seis andares foi o destaque da decoração e ajudou a compor o ambiente elegante que refletia a personalidade da aniversariante.

Para a ocasião, Olivia escolheu dois looks brilhantes. O primeiro foi um vestido preto com saia volumosa e brilho intenso. Já o segundo, um modelo prateado com fenda e silhueta marcada, foi combinado com tênis branco com detalhes prateados, evidenciando seu estilo moderno e autêntico.

“Foi lindo!!! Momentos inesquecíveis do XV da nossa Oli!!! Tudo do jeitinho dela e como sempre sonhamos… já sabem que vamos ter detalhes por aqui a semana toda, né?”, escreveram os pais na legenda das fotos publicadas no Instagram. Confira looks e decoração:

Aniversário de 15 anos de Olivia Costa

Aniversário de 15 anos de Olivia Costa por Reprodução | Instagram
Aniversário de 15 anos de Olivia Costa por Reprodução | Instagram
Aniversário de 15 anos de Olivia Costa por Reprodução | Instagram
Aniversário de 15 anos de Olivia Costa por Reprodução | Instagram
Aniversário de 15 anos de Olivia Costa por Reprodução | Instagram
Aniversário de 15 anos de Olivia Costa por Reprodução | Instagram
Aniversário de 15 anos de Olivia Costa por Reprodução | Instagram
Aniversário de 15 anos de Olivia Costa por Reprodução | Instagram
Aniversário de 15 anos de Olivia Costa por Reprodução | Instagram
1 de 9
Aniversário de 15 anos de Olivia Costa por Reprodução | Instagram

Leia mais

Imagem - 15 frutas e plantas do Norte e Nordeste que fortalecem a saúde

15 frutas e plantas do Norte e Nordeste que fortalecem a saúde

Imagem - Queda de temperatura: 3 chás saudáveis e deliciosos para se aquecer

Queda de temperatura: 3 chás saudáveis e deliciosos para se aquecer

Imagem - Odete Roitman não está sozinha: relembre 5 vilãs que conquistaram o público

Odete Roitman não está sozinha: relembre 5 vilãs que conquistaram o público

Mais recentes

Imagem - Adriane Galisteu é diagnosticada com síndrome do piriforme: ‘Não sei nem explicar’

Adriane Galisteu é diagnosticada com síndrome do piriforme: ‘Não sei nem explicar’
Imagem - Filho de Ivete Sangalo, Marcelo surpreende ao aparecer em aula de boxe com Popó; veja registros

Filho de Ivete Sangalo, Marcelo surpreende ao aparecer em aula de boxe com Popó; veja registros
Imagem - Vini Jr mantinha conversa com modelos e teria ‘sugerido’ trisal

Vini Jr mantinha conversa com modelos e teria ‘sugerido’ trisal

MAIS LIDAS

Imagem - Astros em alerta: signos enfrentam exaustão e precisam de mudanças urgentes neste 7 de outubro
01

Astros em alerta: signos enfrentam exaustão e precisam de mudanças urgentes neste 7 de outubro

Imagem - Me diga quanto você ganha que eu te direi se você é classe média, alta ou C
02

Me diga quanto você ganha que eu te direi se você é classe média, alta ou C

Imagem - Semana da Sorte: números que podem transformar sua vida entre 7 e 11 de outubro
03

Semana da Sorte: números que podem transformar sua vida entre 7 e 11 de outubro

Imagem - Como é o apartamento de 344 m² de Gilberto Gil em Copacabana com vista deslumbrante para o mar
04

Como é o apartamento de 344 m² de Gilberto Gil em Copacabana com vista deslumbrante para o mar