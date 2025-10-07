Acesse sua conta
Filho de Ivete Sangalo, Marcelo surpreende ao aparecer em aula de boxe com Popó; veja registros

Marcelo Sangalo tem rotina intensa de treinos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 21:28

Marcelo Sangalo chamou atenção nas redes sociais com treino ao lado de Popó
Marcelo Sangalo chamou atenção nas redes sociais com treino ao lado de Popó Crédito: Reprodução | Instagram

O filho de Ivete Sangalo, Marcelo Sangalo Cady, de 16 anos, chamou atenção da web ao mostrar aula de boxe ao lado do atleta Acelino Popó Freitas, conhecido apenas como Popó. O adolescente surpreendeu ao mostrar habilidade em uma academia em Salvador.

Nos registros compartilhados através dos stories do Instagram, Marcelo aparece treinando boxe rodeado de outros atletas. A atividade foi promovida pela equipe Champion Team Luiz Dórea/Boxe, que treina profissionais e participa do Fight Music Show, evento que já reuniu nomes famosos no ringue como Duda Nagle, Kleber Bambam, Nego do Borel, Thomaz Costa e Whindersson Nunes.

Marcelo, que chama atenção pelo porte forte apesar da idade, mantém uma rotina intensa de treinos envolvendo diversos esportes, como surfe, ciclismo, boxe, remo e snowboard, além de frequentar a academia regularmente para musculação.

Marcelo é fruto do relacionamento de Ivete com o nutricionista Daniel Cady. O adolescente é irmão das gêmeas, Marina e Helena, de 7 anos.

Marcelo Sangalo
Marcelo Sangalo Crédito: Reprodução | Instagram
Marcelo Sangalo
Marcelo Sangalo Crédito: Reprodução | Instagram

