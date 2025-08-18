FILHO DE PEIXE...

OUÇA: Marcelo Sangalo estreia como cantor e surpreende fãs

Aos 15 anos, filho de Ivete aposta no trap

Fernanda Varela

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 13:27

Marcelo Sangalo Crédito: Reprodução

Marcelo Sangalo, filho de Ivete Sangalo e Daniel Cady, usou as redes sociais neste domingo (17) para mostrar que vem aí sua estreia musical. Aos 15 anos, o jovem compartilhou um trecho de uma canção em parceria com o rapper Villa Flor e revelou que seu primeiro lançamento será no ritmo do trap music.

“E quando o telefone toca… Um pouco do que está por vir”, escreveu na legenda do vídeo, em que aparece experimentando os versos da faixa.

Nos comentários, os fãs começaram a dar apoio ao jovem. Entre eles, estava sua mãe, que deixou um recado cheio de orgulho: “Só vem”, comentou Ivete.

Seguidores também se animaram: “Lança o audiovisual manin.. ficou zika demais”, pediu um. Outro brincou: “Pivete Sangalo na cena”, apelido que já começa a circular entre os fãs.