OUÇA: Marcelo Sangalo estreia como cantor e surpreende fãs

Aos 15 anos, filho de Ivete aposta no trap

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 13:27

Marcelo Sangalo por Reprodução

“E quando o telefone toca… Um pouco do que está por vir”, escreveu na legenda do vídeo, em que aparece experimentando os versos da faixa.

Nos comentários, os fãs começaram a dar apoio ao jovem. Entre eles, estava sua mãe, que deixou um recado cheio de orgulho: “Só vem”, comentou Ivete.

Seguidores também se animaram: “Lança o audiovisual manin.. ficou zika demais”, pediu um. Outro brincou: “Pivete Sangalo na cena”, apelido que já começa a circular entre os fãs.

Apesar de ser a primeira vez que Marcelo divulga um trecho de composição autoral, o adolescente já vinha dando sinais de que seguiria carreira na música. No Instagram, costuma mostrar interesse por produção e postar pequenos experimentos sonoros.

