OUÇA: Marcelo Sangalo estreia como cantor e surpreende fãs

Fernanda Varela
Publicado em 18 de agosto de 2025 às 13:27
Marcelo Sangalo, filho de Ivete Sangalo e Daniel Cady, usou as redes sociais neste domingo (17) para mostrar que vem aí sua estreia musical. Aos 15 anos, o jovem compartilhou um trecho de uma canção em parceria com o rapper Villa Flor e revelou que seu primeiro lançamento será no ritmo do trap music.
Marcelo Sangalo
“E quando o telefone toca… Um pouco do que está por vir”, escreveu na legenda do vídeo, em que aparece experimentando os versos da faixa.
Nos comentários, os fãs começaram a dar apoio ao jovem. Entre eles, estava sua mãe, que deixou um recado cheio de orgulho: “Só vem”, comentou Ivete.
Seguidores também se animaram: “Lança o audiovisual manin.. ficou zika demais”, pediu um. Outro brincou: “Pivete Sangalo na cena”, apelido que já começa a circular entre os fãs.
Apesar de ser a primeira vez que Marcelo divulga um trecho de composição autoral, o adolescente já vinha dando sinais de que seguiria carreira na música. No Instagram, costuma mostrar interesse por produção e postar pequenos experimentos sonoros.