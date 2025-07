PARABÉNS!

Marcelo Sangalo vai à terceira festa de aniversário de Vini Jr.

Jogador do Real Madrid teve três dias de comemoração no Rio de Janeiro para comemorar seus 25 anos

A comemoração pelo aniversário de 25 anos de Vini Jr. foi intensa. O jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira promoveu três dias de festas no Rio de Janeiro, sendo a última delas na terça-feira (22). A celebração teve o tema "Festa do Branco" e contou com a presença de Marcelo Sangalo, de 15 anos, filho de Ivete Sangalo.>

Todos os convidados foram instruídos a vestir branco no evento. Marcelinho apareceu em uma foto com o aniversariante e Eduardo Camavinga, também do Real Madrid.>

As outras duas festas aconteceram no último sábado (19) e domingo (20), em um espaço em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio. Nas fotos da primeira comemoração, Vini apareceu usando uma roupa preta. O evento teve show com a atração internacional Travis Scott e também de Ludmilla, amiga do aniversariante. A decoração teve uma escultura gigante do atleta com o dizer "Big 7", em referência ao número de sua camisa no clube espanhol.>