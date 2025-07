CASAMENTO BILIONÁRIO

Casamento de herdeira da Apple custa R$ 40 milhões e tem show de Elton John com cachê milionário

Filha de Steve Jobs se casa com medalhista olímpico em cerimônia luxuosa na Inglaterra

O interior da Inglaterra se transforma neste fim de semana com a celebração do casamento entre Eve Jobs, filha caçula do fundador da Apple, Steve Jobs, e o cavaleiro olímpico britânico Harry Charles. A cerimônia, marcada para este sábado (27), na igreja medieval St Michael's and All Angels, em Great Tew, nos Cotswolds, deve reunir figuras da elite política, econômica e cultural dos EUA e do Reino Unido.

A recepção será realizada no hotel Estelle Manor, onde as diárias ultrapassam R$ 5 mil, e parte dos convidados ficará hospedada no luxuoso clube Soho Farmhouse. A igreja do século XII foi equipada com tapetes persas de R$ 115 mil, bancos estofados sob medida e arranjos florais monumentais. Barreira de vime cercam a área do evento para garantir privacidade, e o casamento deve durar quatro dias, com festas e jantares privados.