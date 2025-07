ESTÉTICA

De Juliette a Virgínia, veja os famosos que usam esperma de salmão no rosto

Celebridades estão cada vez mais aderindo ao tratamento

O uso do esperma de salmão em tratamentos estéticos no rosto virou febre entre as celebridades. Nesta semana, a cantora e ex-BBB Juliette mostrou, nas redes sociais, o momento em que foi submetida ao procedimento, além de exibir como ficou sua face no dia seguinte. Além dela, vários outros famosos já recorreram à técnica, que promete estimular a regeneração da pele.>