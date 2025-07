DIZ SITE

Doença avança, e Bruce Willis já não consegue mais falar, ler ou andar

Astro de Hollywood enfrenta demência frontotemporal desde 2023

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de julho de 2025 às 08:31

Bruce Willis Crédito: Reprodução/Instagram

Diagnosticado com demência frontotemporal, Bruce Willis já não consegue mais falar, ler ou andar. A informação é do jornal The Express Tribune, que afirma que o ator se encontra em estágio praticamente não-verbal, além de apresentar sérias dificuldades motoras. Desde que passou a conviver com a doença, o artista encerrou a carreira e ficou recluso da mídia.>

A esposa de Bruce, Emma Heming Willis, a ex-mulher Demi Moore e as filhas do ator, apesar de constantemente compartilharem atualizações sobre seu estado de saúde, ainda não confirmaram essa informação. Recentemente, Emma publicou um desabafo sobre o diagnóstico do marido.>

"Um diagnóstico de demência pode sugar todo o ar de um ambiente. Eu senti isso. Mas levei um tempo para perceber que, de fato, eu tinha alguma autonomia. Eu não queria que o diagnóstico do Bruce nos levasse com ele, porque a demência é uma doença familiar. Então, fiz a escolha de trazer o ar de volta às nossas vidas pelo bem das nossas filhas, do Bruce e de mim mesma", afirmou, em suas redes sociais.>

Uma das últimas publicações em que Bruce Willis apareceu foi no seu aniversário de 70 anos, em março. À época, a filha Rumer Willis afirmou que ele “estava bem”.

A família do astro de Hollywood revelou em 2022 que ele havia sido diagnosticado com afasia, uma condição que afeta a capacidade de se comunicar. No ano seguinte, veio uma nova notícia: o quadro havia evoluído para demência frontotemporal (DFT), uma doença neurodegenerativa que não tem cura e afeta o comportamento e a memória.>