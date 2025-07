ROMANCE

Ator de 'Vale Tudo' termina namoro com namorado 42 anos mais jovem

Ator de 61 anos rompe relação com Alexandre Vesper, de 19 anos, após quase um ano de namoro

O ator Edson Fieschi, conhecido por seus papéis em novelas como Vale Tudo, Tieta, Cobras e Lagartos e Insensato Coração, está solteiro novamente. Aos 61 anos, o galã se prepara para estrear a peça "Job", ao lado de Bianca Bin, em São Paulo, após o fim de seu relacionamento com o modelo Alexandre Vesper, de 19 anos. >

O casal estava junto há quase um ano. Em maio, Alexandre chegou a publicar uma homenagem ao ator em seu perfil no Instagram, parabenizando-o pelo aniversário. Ao longo do relacionamento, os dois compartilhavam trocas de declarações públicas, curtidas em fotos e apoio mútuo aos trabalhos profissionais.>

A relação veio a público no ano passado, quando Edson publicou uma foto com o modelo no Dia dos Namorados e comentou em uma imagem de Vesper na praia: “Meu amor”, escreveu o ator. Alexandre, que tem 1,82m, é loiro, de olhos azuis e integra a agência 40 Graus Models, responsável por lançar nomes como Cauã Reymond.>