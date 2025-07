PITACO

‘Que vergonha’: Lore Improta é criticada por Liz ainda usar fralda

Dançarina usou as redes sociais para conversar sobre desenvolvimento da filha com seguidoras

F Felipe Sena

Publicado em 23 de julho de 2025 às 22:12

Lore Improta explicou situação nas redes Crédito: Reprodução | Instagram

O perfil nas redes sociais, sobretudo de famosos, se tornaram um fácil acesso para que terceiros emitam opinião sobre casos e até decisões simples do cotidiano, como a criação dos filhos. Foi o que aconteceu nesta quarta-feira (23), com a dançarina Lore Improta, mãe de Liz, de 3 anos, que conquistou o coração dos internautas com seu carisma. A pequena é fruto do relacionamento da também influenciadora digital com o cantor Leo Santana. >

Léo Santana, Lore Improta e Liz 1 de 33

Nesta semana, Lore Improta compartilhou através dos Stories do Instagram, de forma descontraída, no carro, ao buscar a filha na escola, que Liz promete voltar a fazer as necessidades, como “xixi” no penico, uma fase de transição na infância, mas que atitude da filha não acontece.>

“Ela diz que vai ser terça e quinta, às 15h da tarde”, diz Lore Improta, com a filha rindo ao fundo. Em seguida, a influenciadora recebeu críticas das seguidoras, por Liz ter 3 anos e ainda usar fralda.>

“Que vergonha, uma menina nesta idade, sabe interpretar texto e não sabe ir ao banheiro, mas isto a culpa é de quem?”, diz uma das seguidoras, ao se referir a filha de Leo Santana já saber interpretar textos em inglês.>

Em outros Stories seguintes, Lorena diz que compartilha determinados momentos do dia a dia com a filha e critica, justamente para que as “mamães” se sintam acolhidas. Outra seguidora chega a relatar que o pai da filha dela, de 2 anos de idade, a critica pela filha ainda usar fralda, mas que ela não se importa, e apenas respeita o tempo de desenvolvimento da criança, o que salienta Lore Improta nos Stories.>

“A gente tem o redutor de acento em casa, a gente tem a escadinha, só que é do processo individual de cada criança e Liz já apresentou sinais de desfralde, quando ela tinha um ano e pouco e a gente decidiu fazer o desfralde dela, no tempo dela, a gente não tem pressa, a gente quer que seja confortável para ela”, disse Lore Improta.>