SUSTO

Filha de Lore Improta sofre queda e machuca o rosto: ‘Belo presente de Dia das Mães’

Dançarina relatou acidente com Liz, fruto de seu relacionamento com Léo Santana, e tranquilizou fãs sobre o estado de saúde da menina

Heider Sacramento

Publicado em 11 de maio de 2025 às 10:25

Lore Improta e Liz Crédito: Reprodução

A dançarina Lore Improta usou as redes sociais neste sábado (10) para contar aos seguidores um acidente envolvendo sua filha Liz, de dois anos, fruto do relacionamento com o cantor Léo Santana. A criança caiu e bateu o rosto ao correr para abraçar a avó, o que resultou em um inchaço visível próximo ao olho. >

“Estava treinando e minha mãe foi me levar. Liz foi correndo abraçar quando ela chegou e caiu. A gente não sabe se foi no chão ou no sofá, mas subiu logo o inchaço na cara”, explicou Lore, ainda abalada com o susto.>

Apesar do machucado, a dançarina tranquilizou os fãs e tentou levar a situação com leveza. “Que belo presente de Dia das Mães. Minha mãe ficou desesperada achando que tinha partido [a cabeça], mas foi só o inchaço”, disse, mostrando o rosto da menina com o olho roxo em vídeo publicado no Instagram.>