CELEBRAÇÃO

Andressa Urach revela nova profissão: 'Em nome de Jesus'

Ex-miss bumbum e influenciadora surpreende ao anunciar que quer oficializar uniões homoafetivas

Conhecida por suas reviravoltas públicas e declarações polêmicas, Andressa Urach voltou a chamar atenção nas redes sociais ao anunciar um novo rumo profissional: a carreira de celebrante de casamentos, com foco em uniões LGBTQIA+. A novidade foi compartilhada com seus seguidores por meio dos stories do Instagram, onde a influenciadora declarou entusiasmo com a proposta. >