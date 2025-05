SUSTO

Cantor da dupla Bruno e Marrone cai de palco durante show e preocupa fãs; veja vídeo

Bruno, pelas redes sociais, tranquilizou sobre estado de saúde de Marrone

Bruno usou as redes sociais para falar sobre o estado de saúde do seu parceiro na música. "Está tudo certo com o Marrone, graças a Deus. O Marrone caiu do palco e quase me matou do coração. Mas não aconteceu nada com ele, só deu uns pontinhos na testa. Conversou comigo já, está tudo bem. Mas meu Deus, assustei muito", falou o cantor.>