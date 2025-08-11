Acesse sua conta
Vazam áudios sobre caso de Tirullipa com filha de ex-assessor: ‘Gostoso demais’

Humorista é casado há mais de 15 anos e tem duas filhas

  • F

  • Felipe Sena

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 19:33

Em áudio, Tirullipa faz elogios para Dani Lo
Em áudio, Tirullipa faz elogios para Dani Lo Crédito: Reprodução | Instagram

O humorista Tirullipa está envolvido em mais uma polêmica. Desta vez em relação a um envolvimento com a filha de seu ex-assessor, Duda Lopez, a Dani Lopez.

Tirullipa por Reprodução (Divulgação/Redes Sociais)
Vazaram alguns áudios e prints de conversa do humorista, que é casado Stefania Lemos, há mais de 15 anos, com Dani. Os materiais foram acessados pelo quadro ‘A Hora da Venenosa’, do Balanço Geral de Minas Gerais.

“Neném, sempre que você quiser falar, pode me chamar aqui como se fosse filha do Duda mesmo. Tudo que eu te falei hoje, cara, eu quero demais, isso vai depender só de você”, diz o filho do também humorista Tiririca, se referindo a uma possível relação dele com Dani Lopez.

O humorista ainda se refere a filha do ex-assessor com diversos elogios. “Você não tem noção, aliás, de quanto é gostoso estar ao lado de você, teu toque, teu abraço, tu é muito carinhosa, tu é apaixonante, tu é incrível, é perfeita em tudo, dengosa, coisa linda da minha vida”, diz na gravação.

O pai de Dani resolveu se pronunciar e afirmou que conhece Tirullipa “há bastante tempo” e que os dois “tiveram uma relação comercial muito boa”, de acordo com informação divulgada pela coluna Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles.

Após ser apontado como infiel nas redes sociais, Tirullipa não se pronunciou sobre o caso, mas compartilhou uma mensagem bíblica e uma mensagem. “A luz que você carrega, desperta raiva e inveja em muita gente”, diz a publicação.

Nos stories do Instagram, Dani Lopez se pronunciou sobre a polêmica e afirmou que não deseja ver seu nome envolvido em polêmicas. Tirullipa, que é casado desde 2006, tem duas filhas: Lunna Vitória e Layla Vitória.

