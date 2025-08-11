saúde

8 vegetais verdes-escuros que ajudam a prevenir doenças

Confira opções nutritivas para aumentar a saúde física e mental e descubra como prepará-las da melhor forma

Portal Edicase

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 19:00

Os vegetais verde-escuros são ricos em nutrientes que aumentam a saúde física e mental do corpo Crédito: Imagem: KucherAV | Shutterstock

Embora possam ser encontrados o ano todo, é em agosto que os vegetais verdes-escuros estão em plena safra. Muitas vezes esquecidos, eles são ricos em nutrientes, excelentes fontes de vitaminas, minerais e fibras, além de integrarem a lista dos alimentos pouco calóricos — uma vantagem em qualquer dieta. Porém, os vegetais verdes-escuros não se limitam apenas às folhas, que são as mais conhecidas. Há também as leguminosas, como a ervilha e a vagem, e os crucíferos, como o brócolis.

“Vegetais como couve, espinafre, agrião, rúcula, escarola e brócolis são ricos em vitaminas A , C, K, ácido fólico, fibras, carotenoides e flavonoides, que ajudam a proteger contra demência e declínio cognitivo”, explica o Prof. Dr. Durval Ribas Filho – Médico Nutrólogo, Fellow da The Obesity Society – TOS (EUA) e Presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).

Segundo o médico, esses vegetais também são importantes devido ao folato, “uma forma natural da vitamina B9, essencial para a formação de glóbulos vermelhos. Sua deficiência pode causar certas condições neurológicas, enquanto o consumo adequado contribui para a cognição e a produção de neurotransmissores”, explica o especialista.

A seguir, confira 8 vegetais verde-escuros para inserir na dieta!

1. Brócolis

Rico em vitamina C e fibras, contém sulforafano, que pode auxiliar na prevenção de anemia. Seu consumo favorece a desintoxicação do fígado e contribui para a saúde cardiovascular.

2. Espinafre

Potente fonte de ferro, o espinafre é essencial para a formação do sangue, contém ácido fólico, importante durante a gestação, e é rico em carotenoides, que protegem a visão, fortalecem a imunidade e contribuem para a saúde cerebral.

3. Couve

A couve é rica em vitamina K, que fortalece os ossos e previne sangramentos; fornece ferro e vitamina C, essenciais no combate à anemia; oferece fibras que favorecem a digestão; e contém antioxidantes que auxiliam na prevenção de doenças crônicas.

4. Escarola

Além de fibras e folato, a escarola contém cálcio e ferro. Também possui leve ação anti-inflamatória e auxilia no funcionamento intestinal.

O agrião é um vegetal verde-escuro rico em vitamina C, que reforça o sistema imunológico Crédito: Imagem: homydesign | Shutterstock

5. Agrião

O agrião é rico em antioxidantes e vitamina C, que fortalecem o sistema imunológico, e em vitamina K, que contribui para a saúde do coração e dos ossos.

6. Rúcula

A rúcula estimula a digestão e a desintoxicação do organismo, contém vitamina A e luteína, que protegem a visão, e ainda auxilia no controle da glicemia e no combate a inflamações.

7. Almeirão

O almeirão estimula a digestão e a função hepática, possui ação diurética natural e é fonte de vitamina A, minerais e antioxidantes.

8. Ervilha-torta e ervilha-verde

Leves, nutritivas e versáteis, as ervilhas são ricas em fibras, que favorecem a saúde intestinal, o controle do colesterol e da glicose no sangue. Também são fonte de proteínas vegetais, que atuam na manutenção muscula r e na saciedade, além de conter vitaminas e minerais que previnem a anemia e fortalecem os ossos e o sistema nervoso.

Como consumir vegetais verde-escuros?

Cru : preserva nutrientes como vitamina C, folato (ácido fólico) e enzimas antioxidantes, que são sensíveis ao calor. Mantém a fibra insolúvel intacta, beneficiando a saúde intestinal. Lave bem em água corrente e higienize com solução clorada ou vinagre antes de consumir.

No vapor : esse processo evita o cozimento direto na água, reduzindo a perda de nutrientes como vitaminas C e B. Preserva antioxidantes e realça o sabor, dispensando o uso de óleo. Esse método também desativa antinutrientes como o oxalato — presente no espinafre —, que pode dificultar a absorção de ferro e cálcio. O ideal é cozinhar de 2 a 5 minutos, mantendo a cor verde intensa.

Refogado : use pouco óleo e prefira gorduras saudáveis, como o azeite de oliva. Esse preparo melhora a absorção das vitaminas A e K (lipossolúveis). Tempere com alho e cebola, que aumentam o valor funcional do prato, e evite frituras prolongadas. Refogue entre 1 e 3 minutos. Aproveite também as folhas, como as dos brócolis, que são saborosas, nutritivas e enriquecem as refeições com vitaminas, minerais e fibras.

Sucos ou smoothies : essas bebidas oferecem rápida ingestão de antioxidantes e clorofila e podem ser combinadas com frutas cítricas (como laranja e limão) para aumentar a absorção de ferro. O ideal é consumir logo após o preparo, para evitar a oxidação dos nutrientes.