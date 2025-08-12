Aprenda cinco receitas saudáveis para o almoço

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 12 de agosto de 2025
Durante o inverno, a busca por refeições que ofereçam calor e nutrição ganha destaque na rotina alimentar. Nesse período, o corpo necessita de pratos mais substanciosos, que fortaleçam o sistema imunológico e proporcionem sensação de conforto nos dias frios. Pensando nisso, apresentamos cinco pratos saudáveis especialmente indicados para o almoço, que combinam ingredientes nutritivos e sabor. Confira!
Comidas variadas
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar macia. Acrescente o alho e o gengibre e mexa por 1 minuto para liberar o aroma. Junte o curry e mexa. Coloque o tomate e o molho de tomate e cozinhe por 5 minutos.
Acrescente as batatas na panela e cubra com água quente. Deixe ferver até que as batatas estejam quase macias. Tempere com sal e pimenta-do-reino e coloque as postas de peixe cuidadosamente sobre as batatas. Reduza o fogo e cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo e finalize com a pimenta-verde e o coentro. Sirva em seguida.
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente o alho e o pimentão e refogue por 4 minutos. Junte os tomates e cozinhe até que se desfaçam e formem um molho. Coloque o grão-de-bico cozido e a páprica doce e misture. Acrescente o caldo de legumes e cozinhe por 10 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Por fim, adicione as folhas de espinafre e cozinhe até murcharem. Desligue o fogo e finalize com salsinha. Sirva em seguida.
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar macia. Acrescente o alho e refogue por 1 minuto. Junte o frango e doure levemente de todos os lados. Coloque o suco de limão e deixe evaporar. Adicione o arroz arbóreo e misture para que absorva os sabores. Aos poucos, acrescente o caldo de legumes, mexendo de vez em quando, e cozinhe por 40 minutos. Quando o arroz estiver quase no ponto, acrescente a cenoura, a abobrinha e as ervilhas. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Por último, coloque o creme de castanha-de-caju e mexa para incorporar. Sirva em seguida.
Polenta
Cogumelos
Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Aos poucos, adicione o fubá e reduza o fogo. Cozinhe até engrossar, mexendo sempre. Finalize com o azeite de oliva e levedura nutricional. Tempere com sal e desligue o fogo. Reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Junte o alho e refogue por 2 minutos. Coloque os cogumelos e refogue até ficarem dourados. Tempere com sal, pimenta-do-reino e finalize com suco de limão. Desligue o fogo e sirva a polenta com os cogumelos por cima, decorando com as folhas de salsa.
Em um recipiente, tempere o peixe e os camarões com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Deixe marinar por 15 minutos. Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente os pimentões e refogue por 2 minutos. Junte os tomates e a páprica doce e cozinhe até formar um molho espesso. Espalhe delicadamente o peixe, em seguida adicione o leite de coco. Reduza o fogo e cozinhe por 5 minutos. Acrescente os camarões e cozinhe por mais 3 minutos. Finalize com coentro e sirva em seguida.