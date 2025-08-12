Acesse sua conta
Aprenda cinco receitas saudáveis para o almoço

Aprenda a preparar receitas saborosas e nutritivas para se aquecer nos dias frios

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 11:00

Peixe com curry e batatas (Imagem: Sergii Koval | Shutterstock)
Peixe com curry e batatas Crédito: Imagem: Sergii Koval | Shutterstock

Durante o inverno, a busca por refeições que ofereçam calor e nutrição ganha destaque na rotina alimentar. Nesse período, o corpo necessita de pratos mais substanciosos, que fortaleçam o sistema imunológico e proporcionem sensação de conforto nos dias frios. Pensando nisso, apresentamos cinco pratos saudáveis especialmente indicados para o almoço, que combinam ingredientes nutritivos e sabor. Confira!

Peixe com curry e batatas

Ingredientes

  • 500 g de postas de peixe
  • 2 batatas descascadas e cortadas em meia-lua
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • 100 g de molho de tomate
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1 colher de chá de gengibre ralado
  • 2 colheres de sopa de curry em pó
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 pimenta-verde
  • Sal, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto
  • Água quente para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar macia. Acrescente o alho e o gengibre e mexa por 1 minuto para liberar o aroma. Junte o curry e mexa. Coloque o tomate e o molho de tomate e cozinhe por 5 minutos.

Acrescente as batatas na panela e cubra com água quente. Deixe ferver até que as batatas estejam quase macias. Tempere com sal e pimenta-do-reino e coloque as postas de peixe cuidadosamente sobre as batatas. Reduza o fogo e cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo e finalize com a pimenta-verde e o coentro. Sirva em seguida.

Ensopado de grão-de-bico com espinafre

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1 pimentão vermelho sem sementes e picado
  • 2 tomates sem sementes e picados
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • 2 xícaras de chá de caldo de legumes
  • 2 xícaras de chá de folhas de espinafre
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Salsinha picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente o alho e o pimentão e refogue por 4 minutos. Junte os tomates e cozinhe até que se desfaçam e formem um molho. Coloque o grão-de-bico cozido e a páprica doce e misture. Acrescente o caldo de legumes e cozinhe por 10 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Por fim, adicione as folhas de espinafre e cozinhe até murcharem. Desligue o fogo e finalize com salsinha. Sirva em seguida.

Risoto de frango

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de arroz arbóreo
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 200 g de peito de frango cortado em cubos
  • 1/2 xícara de chá de suco de limão
  • 4 xícaras de chá de caldo de legumes aquecido
  • 1 cenoura descascada e cortada em cubos
  • 1 abobrinha descascada e cortada em cubos
  • 1/2 xícara de chá de ervilhas
  • 1/2 xícara de cá de castanha-de-caju crua batida com 1/2 xícara de chá de água filtrada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar macia. Acrescente o alho e refogue por 1 minuto. Junte o frango e doure levemente de todos os lados. Coloque o suco de limão e deixe evaporar. Adicione o arroz arbóreo e misture para que absorva os sabores. Aos poucos, acrescente o caldo de legumes, mexendo de vez em quando, e cozinhe por 40 minutos. Quando o arroz estiver quase no ponto, acrescente a cenoura, a abobrinha e as ervilhas. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Por último, coloque o creme de castanha-de-caju e mexa para incorporar. Sirva em seguida.

Polenta com cogumelos (Imagem: Food magic | Shutterstock)
Polenta com cogumelos Crédito: Imagem: Food magic | Shutterstock

Polenta com cogumelos

Ingredientes

Polenta

  • 1 xícara de chá fubá fino
  • 4 xícaras de chá de água
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 2 colheres de sopa de levedura nutricional
  • Sal a gosto

Cogumelos

  • 300 g de cogumelos frescos
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • Suco de 1/2 limão-siciliano
  • Folhas de salsa
  • Sal e pimenta-do-reino moída gosto

Modo de preparo

Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Aos poucos, adicione o fubá e reduza o fogo. Cozinhe até engrossar, mexendo sempre. Finalize com o azeite de oliva e levedura nutricional. Tempere com sal e desligue o fogo. Reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Junte o alho e refogue por 2 minutos. Coloque os cogumelos e refogue até ficarem dourados. Tempere com sal, pimenta-do-reino e finalize com suco de limão. Desligue o fogo e sirva a polenta com os cogumelos por cima, decorando com as folhas de salsa.

Moqueca de peixe com camarão

Ingredientes

  • 400 g de filé de robalo cortado em pedaços médios
  • 300 g de camarões limpos
  • Suco de 1 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 cebola descascada e cortada em rodelas
  • 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em rodelas
  • 1 pimentão amarelo sem sementes e cortado em rodelas
  • 2 tomates sem sementes e picados
  • 200 ml de leite de coco
  • 1/2 xícara de chá de coentro picado
  • 1/2 colher de chá de páprica doce

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o peixe e os camarões com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Deixe marinar por 15 minutos. Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente os pimentões e refogue por 2 minutos. Junte os tomates e a páprica doce e cozinhe até formar um molho espesso. Espalhe delicadamente o peixe, em seguida adicione o leite de coco. Reduza o fogo e cozinhe por 5 minutos. Acrescente os camarões e cozinhe por mais 3 minutos. Finalize com coentro e sirva em seguida.

