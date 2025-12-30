ASTROLOGIA

Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)

Lua em Touro e Urano ativam ideias novas sobre dinheiro e trabalho

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 16:16

Signos do zodíaco Crédito: Shutterstock/Reprodução

No campo material, o céu pode surpreender. Ideias diferentes sobre como ganhar dinheiro, mudar de rota profissional ou reorganizar recursos surgem de forma repentina, especialmente para Gêmeos e Sagitário.

Não é o melhor dia para decisões financeiras impulsivas, mas é excelente para pensar fora da caixa. Aquilo que parecia impossível pode ganhar uma nova perspectiva.