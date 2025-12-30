Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 16:16
No campo material, o céu pode surpreender. Ideias diferentes sobre como ganhar dinheiro, mudar de rota profissional ou reorganizar recursos surgem de forma repentina, especialmente para Gêmeos e Sagitário.
Não é o melhor dia para decisões financeiras impulsivas, mas é excelente para pensar fora da caixa. Aquilo que parecia impossível pode ganhar uma nova perspectiva.