INVESTIGAÇÃO

Barraqueiros que agrediram turistas em Porto de Galinhas são intimados após pente-fino em praia

Funcionários envolvidos no episódio deverão ser afastados de forma preventiva

Wendel de Novais

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 13:55

Casal de turistas de Mato Grosso foi agredido por comerciantes na praia de Porto de Galinhas Crédito: Reprodução

Além da suspensão das atividades da barraca em que dois turistas foram agredidos em Porto de Galinhas, no Grande Recife, os envolvidos no caso terão que lidar com outra consequência. Isso porque, após um pente-fino realizado por agentes da Polícia Civil de Pernambuco na praia nesta segunda-feira (29), os barraqueiros foram intimados a prestar depoimento e esclarecer a participação na extorsão e agressão das vítimas.

O Governo de Pernambuco informou que acompanha as investigações sobre o caso. Em nota publicada nas redes sociais, a gestão estadual afirmou que parte dos envolvidos no ataque já foi identificada. Segundo o comunicado, até o momento 14 pessoas foram identificadas e serão investigadas em inquérito policial.

O episódio ocorreu no último sábado (27) e teve como vítimas os empresários Johnny Andrade e Cleiton Zanatta. De acordo com o casal, a confusão começou após uma divergência na cobrança pelo uso de cadeiras de praia controladas por comerciantes locais. Eles afirmam que o valor inicialmente combinado era de R$ 50, sob a condição de não haver consumo de alimentos.

Johnny relatou que, no fim da tarde, ao pedir a conta, foi surpreendido com uma cobrança maior. “Era umas quatro horas da tarde quando a gente pediu a conta. Ele disse que, como não consumimos, agora o valor seria R$ 80”, afirmou em entrevista ao g1. Diante da mudança sem aviso prévio, os dois se recusaram a pagar o novo valor.

Ainda segundo o turista, a situação rapidamente saiu do controle após o questionamento. “Eu falei: ‘isso não foi explicado pra gente. O combinado era R$ 50’. Foi aí que ele pegou uma cadeira e jogou na minha cara”, contou. O casal afirma que cerca de 20 pessoas participaram das agressões e que a violência teria sido intensificada pelo fato de serem um casal gay.