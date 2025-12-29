AGRESSÃO EM PRAIA

Polícia identifica 14 barraqueiros envolvidos em agressão a turistas por causa de conta em Porto de Galinhas

Casal de empresários se recusou a pagar conta por conta de reajuste sem aviso prévio

Wendel de Novais

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 12:55

Confusão terminou com turistas agredidos por barraqueiros Crédito: Reprodução

O Governo de Pernambuco informou que acompanha as investigações sobre a agressão sofrida por dois turistas de Mato Grosso na praia de Porto de Galinhas, no Litoral Sul do estado. Em nota publicada nas redes sociais oficiais nesta segunda-feira (29), a gestão estadual afirmou que parte dos envolvidos no ataque já foi identificada. Segundo o comunicado, até agora, 14 pessoas já foram identificadas e serão investigadas em inquérito policial.

O episódio ocorreu no último sábado (27) e teve como vítimas os empresários Johnny Andrade e Cleiton Zanatta. De acordo com o casal, a confusão começou após uma divergência na cobrança pelo uso de cadeiras de praia controladas por comerciantes locais. Eles afirmam que o valor inicialmente combinado era de R$ 50, sob a condição de não haver consumo de alimentos.

Johnny relatou que, no fim da tarde, ao pedir a conta, foi surpreendido com uma cobrança maior. “Era umas quatro horas da tarde quando a gente pediu a conta. Ele disse que, como não consumimos, agora o valor seria R$ 80”, afirmou em entrevista ao g1. Diante da mudança sem aviso prévio, os dois se recusaram a pagar o novo valor.

Ainda segundo o turista, a situação rapidamente saiu do controle após o questionamento. “Eu falei: ‘isso não foi explicado pra gente. O combinado era R$ 50’. Foi aí que ele pegou uma cadeira e jogou na minha cara”, contou. O casal afirma que cerca de 20 pessoas participaram das agressões e que a violência teria sido intensificada pelo fato de serem um casal gay.