Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Polícia identifica 14 barraqueiros envolvidos em agressão a turistas por causa de conta em Porto de Galinhas

Casal de empresários se recusou a pagar conta por conta de reajuste sem aviso prévio

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 12:55

Confusão terminou com turistas agredidos por barraqueiros
Confusão terminou com turistas agredidos por barraqueiros Crédito: Reprodução

O Governo de Pernambuco informou que acompanha as investigações sobre a agressão sofrida por dois turistas de Mato Grosso na praia de Porto de Galinhas, no Litoral Sul do estado. Em nota publicada nas redes sociais oficiais nesta segunda-feira (29), a gestão estadual afirmou que parte dos envolvidos no ataque já foi identificada. Segundo o comunicado, até agora, 14 pessoas já foram identificadas e serão investigadas em inquérito policial. 

O episódio ocorreu no último sábado (27) e teve como vítimas os empresários Johnny Andrade e Cleiton Zanatta. De acordo com o casal, a confusão começou após uma divergência na cobrança pelo uso de cadeiras de praia controladas por comerciantes locais. Eles afirmam que o valor inicialmente combinado era de R$ 50, sob a condição de não haver consumo de alimentos.

Confusão terminou com turistas agredidos por barraqueiros

Confusão terminou com turistas agredidos por barraqueiros por Reprodução
Confusão terminou com turistas agredidos por barraqueiros por Reprodução
Confusão terminou com turistas agredidos por barraqueiros por Reprodução
Confusão terminou com turistas agredidos por barraqueiros por Reprodução
Confusão terminou com turistas agredidos por barraqueiros por Reprodução
Confusão terminou com turistas agredidos por barraqueiros por Reprodução
1 de 6
Confusão terminou com turistas agredidos por barraqueiros por Reprodução

Johnny relatou que, no fim da tarde, ao pedir a conta, foi surpreendido com uma cobrança maior. “Era umas quatro horas da tarde quando a gente pediu a conta. Ele disse que, como não consumimos, agora o valor seria R$ 80”, afirmou em entrevista ao g1. Diante da mudança sem aviso prévio, os dois se recusaram a pagar o novo valor.

Ainda segundo o turista, a situação rapidamente saiu do controle após o questionamento. “Eu falei: ‘isso não foi explicado pra gente. O combinado era R$ 50’. Foi aí que ele pegou uma cadeira e jogou na minha cara”, contou. O casal afirma que cerca de 20 pessoas participaram das agressões e que a violência teria sido intensificada pelo fato de serem um casal gay.

Parte da confusão foi registrada em vídeos feitos por frequentadores da praia. As imagens mostram Johnny ferido e, em seguida, Cleiton tentando escapar enquanto é perseguido por comerciantes em meio aos banhistas. Diante da gravidade do caso, salva-vidas que atuavam no local intervieram para conter a confusão e retirar os envolvidos da área.

Leia mais

Imagem - 'Pegou uma cadeira e arremessou na minha cara': turistas detalham agressão de barraqueiros em Porto de Galinhas

'Pegou uma cadeira e arremessou na minha cara': turistas detalham agressão de barraqueiros em Porto de Galinhas

Imagem - Turista agredido por comerciantes em Porto de Galinhas diz que violência dos ataques foi maior por ser um casal gay

Turista agredido por comerciantes em Porto de Galinhas diz que violência dos ataques foi maior por ser um casal gay

Imagem - Turistas são agredidos por barraqueiros após desentendimento por causa de conta em Porto de Galinhas

Turistas são agredidos por barraqueiros após desentendimento por causa de conta em Porto de Galinhas

Tags:

Agressão Praia Turistas Porto de Galinhas

Mais recentes

Imagem - Caso Porto de Galinhas: turistas negam calote e dizem que pagaram aluguel de cadeiras

Caso Porto de Galinhas: turistas negam calote e dizem que pagaram aluguel de cadeiras
Imagem - Resultado da Timemania 2337, desta terça-feira (30)

Resultado da Timemania 2337, desta terça-feira (30)
Imagem - Resultado da Quina 6915, desta terça-feira (30)

Resultado da Quina 6915, desta terça-feira (30)

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo
01

Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo

Imagem - Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe
02

Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe

Imagem - Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)
03

Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)

Imagem - Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)
04

Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)