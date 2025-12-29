CONFUSÃO

'Pegou uma cadeira e arremessou na minha cara': turistas detalham agressão de barraqueiros em Porto de Galinhas

Vídeos mostram confusão e intervenção de salva-vidas na praia após discussão por praia

Wendel de Novais

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 12:05

Casal de turistas de Mato Grosso foi agredido por comerciantes na praia de Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco Crédito: Reprodução

O casal de turistas agredido por comerciantes na praia de Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, se pronunciou sobre o episódio de violência registrado no último sábado (27). Segundo os empresários Johnny Andrade e Cleiton Zanatta, a confusão começou após a cobrança inesperada de um valor maior pelo uso das cadeiras de praia, administradas por barraqueiros da região.

De acordo com Johnny, inicialmente foi informado que o aluguel das cadeiras custaria R$ 50, desde que não houvesse consumo de petiscos. No entanto, no fim da tarde, ao solicitar a conta, ele afirma que foi surpreendido com a cobrança de R$ 80. “Era umas quatro horas da tarde quando a gente pediu a conta. Ele disse que, como não consumimos, agora o valor seria R$ 80”, relatou em entrevista ao g1.

Confusão terminou com turistas agredidos por barraqueiros 1 de 6

O casal se recusou a pagar o novo valor e questionou a mudança sem aviso prévio. Johnny afirma que, após contestar a cobrança, foi atacado pelo comerciante. “Eu falei: ‘isso não foi explicado pra gente. O combinado era R$ 50’. Foi aí que ele pegou uma cadeira e jogou na minha cara”, disse. Ainda segundo os turistas, cerca de 20 pessoas teriam participado das agressões, que, conforme relataram, teriam sido intensificadas pelo fato de serem um casal gay.