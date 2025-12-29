'Pegou uma cadeira e arremessou na minha cara': turistas detalham agressão de barraqueiros em Porto de Galinhas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 12:05
O casal de turistas agredido por comerciantes na praia de Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, se pronunciou sobre o episódio de violência registrado no último sábado (27). Segundo os empresários Johnny Andrade e Cleiton Zanatta, a confusão começou após a cobrança inesperada de um valor maior pelo uso das cadeiras de praia, administradas por barraqueiros da região.
De acordo com Johnny, inicialmente foi informado que o aluguel das cadeiras custaria R$ 50, desde que não houvesse consumo de petiscos. No entanto, no fim da tarde, ao solicitar a conta, ele afirma que foi surpreendido com a cobrança de R$ 80. “Era umas quatro horas da tarde quando a gente pediu a conta. Ele disse que, como não consumimos, agora o valor seria R$ 80”, relatou em entrevista ao g1.
Confusão terminou com turistas agredidos por barraqueiros
O casal se recusou a pagar o novo valor e questionou a mudança sem aviso prévio. Johnny afirma que, após contestar a cobrança, foi atacado pelo comerciante. “Eu falei: ‘isso não foi explicado pra gente. O combinado era R$ 50’. Foi aí que ele pegou uma cadeira e jogou na minha cara”, disse. Ainda segundo os turistas, cerca de 20 pessoas teriam participado das agressões, que, conforme relataram, teriam sido intensificadas pelo fato de serem um casal gay.
Parte da confusão foi gravada por pessoas que estavam na praia. As imagens mostram Johnny já ferido e, em outro momento, Cleiton tentando fugir enquanto é perseguido por barraqueiros em meio a banhistas. Diante da gravidade da situação, salva-vidas que atuam no local intervieram para conter a briga e retiraram os envolvidos da área.