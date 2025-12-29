Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Pegou uma cadeira e arremessou na minha cara': turistas detalham agressão de barraqueiros em Porto de Galinhas

Vídeos mostram confusão e intervenção de salva-vidas na praia após discussão por praia

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 12:05

Casal de turistas de Mato Grosso foi agredido por comerciantes na praia de Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco
Casal de turistas de Mato Grosso foi agredido por comerciantes na praia de Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco Crédito: Reprodução

O casal de turistas agredido por comerciantes na praia de Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, se pronunciou sobre o episódio de violência registrado no último sábado (27). Segundo os empresários Johnny Andrade e Cleiton Zanatta, a confusão começou após a cobrança inesperada de um valor maior pelo uso das cadeiras de praia, administradas por barraqueiros da região.

De acordo com Johnny, inicialmente foi informado que o aluguel das cadeiras custaria R$ 50, desde que não houvesse consumo de petiscos. No entanto, no fim da tarde, ao solicitar a conta, ele afirma que foi surpreendido com a cobrança de R$ 80. “Era umas quatro horas da tarde quando a gente pediu a conta. Ele disse que, como não consumimos, agora o valor seria R$ 80”, relatou em entrevista ao g1.

Confusão terminou com turistas agredidos por barraqueiros

Confusão terminou com turistas agredidos por barraqueiros por Reprodução
Confusão terminou com turistas agredidos por barraqueiros por Reprodução
Confusão terminou com turistas agredidos por barraqueiros por Reprodução
Confusão terminou com turistas agredidos por barraqueiros por Reprodução
Confusão terminou com turistas agredidos por barraqueiros por Reprodução
Confusão terminou com turistas agredidos por barraqueiros por Reprodução
1 de 6
Confusão terminou com turistas agredidos por barraqueiros por Reprodução

O casal se recusou a pagar o novo valor e questionou a mudança sem aviso prévio. Johnny afirma que, após contestar a cobrança, foi atacado pelo comerciante. “Eu falei: ‘isso não foi explicado pra gente. O combinado era R$ 50’. Foi aí que ele pegou uma cadeira e jogou na minha cara”, disse. Ainda segundo os turistas, cerca de 20 pessoas teriam participado das agressões, que, conforme relataram, teriam sido intensificadas pelo fato de serem um casal gay.

Parte da confusão foi gravada por pessoas que estavam na praia. As imagens mostram Johnny já ferido e, em outro momento, Cleiton tentando fugir enquanto é perseguido por barraqueiros em meio a banhistas. Diante da gravidade da situação, salva-vidas que atuam no local intervieram para conter a briga e retiraram os envolvidos da área.

Leia mais

Imagem - Turista agredido por comerciantes em Porto de Galinhas diz que violência dos ataques foi maior por ser um casal gay

Turista agredido por comerciantes em Porto de Galinhas diz que violência dos ataques foi maior por ser um casal gay

Imagem - Turistas são agredidos por barraqueiros após desentendimento por causa de conta em Porto de Galinhas

Turistas são agredidos por barraqueiros após desentendimento por causa de conta em Porto de Galinhas

Tags:

Agressão Barraqueiros Turistas Porto de Galinhas

Mais recentes

Imagem - Caso Porto de Galinhas: turistas negam calote e dizem que pagaram aluguel de cadeiras

Caso Porto de Galinhas: turistas negam calote e dizem que pagaram aluguel de cadeiras
Imagem - Resultado da Timemania 2337, desta terça-feira (30)

Resultado da Timemania 2337, desta terça-feira (30)
Imagem - Resultado da Quina 6915, desta terça-feira (30)

Resultado da Quina 6915, desta terça-feira (30)

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo
01

Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo

Imagem - Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe
02

Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe

Imagem - Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)
03

Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)

Imagem - Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)
04

Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)