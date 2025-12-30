RETA FINAL

Fogo!: Jaques reaparece em Dona de Mim e realiza sua jogada final

Vilão que está foragido vai dar as caras no final da novela

Elis Freire

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 18:30

Jacques reaparece em Dona de Mim e faz sua última jogada Crédito: Reprodução

Jaques (Marcello Novaes) está foragido em Dona de Mim, mas reaparecerá na trama na reta final da novela. Ele chegará inicialmente para ajudar o filho Davi (Rafael Vitti), que sofreu um acidente. Porém, o crápula vai decidir permanecer no Rio de Janeiro para fazer sua jogada final: tacar fogo na Boaz, empresa da família que ele tanto desejou assumir e não conseguiu.

Tudo começará assim: Davi já estará num namoro sério com Bárbara (Giovana Cordeiro), quando os dois sairão de moto e sofrerão um acidente grave. As informações são do site Notícias da TV.

Enquanto a mulher terá apenas ferimentos leves, Davi precisará ser internado e ficará entre a vida e a morte. Jaques resolverá ligar para o filho e descobrirá o ocorrido; para a surpresa dos telespectadores, ele se arriscará e decidirá voltar para a salvar a vida do jovem. Por ser pai biológico de Davi, Jaques terá compatibilidade para ajudá-lo com doação de sangue.

No hospital, Ayla (Bel Lima) pedirá para que Samuel (Juan Paiva) não faça nada contra Jaques, pelo menos até que ele tenha finalizado todos os procedimentos para ajudar Davi. Aproveitando que ninguém o denunciou, quando o jovem melhorar, ele sairá fugido do hospital para botar o plano do incêndio em prática. A maldade será realizada no capítulo do dia 7 de janeiro, justamente quando Leo (Clara Moneke) preparará um desfile de sua marca na fábrica.

O vilão colocará personagens centrais em risco. Ele mesmo salvará a vida de Filipa (Cláudia Abreu), mas deixará Sofia (Elis Cabral) em meio ao fogo, gritando por socorro.