CARINHO E RESPEITO

Ivete Sangalo homenageia Mãe Carmen, referência do Candomblé que partiu nesta sexta (26)

Cantora ressaltou a importância que a Ialorixá teve para Bahia e para o mundo

Elis Freire

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 20:01

Mãe Carmem e Ivete Sangalo Crédito: Reprodução

Ivete Sangalo veio à público falar da referência que foi para o Candomblé, para a Bahia e para o mundo Mãe Carmen de Oxaguian, Ialorixá do Ilê Ìyá Omi Àse Ìyámase, conhecido popularmente como Terreiro do Gantois. A cantora publicou uma foto da religiosa, que partiu para o Orun nesta sexta-feira (26), em preto e branco e deixou uma mensagem.

"Mãe Carmem. Uma mulher admirável, do amor, da força , de uma energia extraordinária de paz. Sua luz permanecerá viva. Siga em paz", escreveu a artista, em homenagem a filha mais nova de Mãe Menininha do Gantois.

Pouco minutos antes, quem também se manifestou sobre a partida da "Iyá" foi o cantor Gilberto Gil. O músico publicou uma imagem dando às mãos para Mãe Carmen, lamentando a perda e desejando uma passagem tranquila. "Mãe Carmen, filha mais nova de Mãe Menininha do terreiro do Gantois, partiu hoje deixando muitas saudades. Descanse em paz! Que Obatalá nos proteja. Axé", desejou Gil.

Despedida calorosa

Carmen Oliveira da Silva, conhecida como Mãe Carmen do Gantois, morreu aos 98 anos após cerca de duas semanas internada no Hospital Português em Salvador, onde estava sendo tratada de uma forte gripe. Sua morte foi confirmada na madrugada desta sexta-feira (26) em nota publicada pelo terreiro, que foi fundado em 1849.

Uma das mais importantes Ialorixás da história do Candomblé, Mãe Carmen dedicou toda a sua vida à fé, ao culto aos Orixás e à preservação das tradições religiosas afro‑brasileiras. Mãe Carmem nasceu em Salvador em 29 de dezembro - o ano era 1926, mas um erro no registro deixou os documentos com 1928. Ela foi iniciada no Candomblé ainda na infância, aos 7 anos de idade, para o culto de Oxaguian, que é chamado de "Oxalá jovem".