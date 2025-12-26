MAIS UM FIM

MC Cabelinho e Giovanna Mendes terminam relação após um ano juntos

Casal ainda apagou as fotos em que apareciam juntos nas redes sociais

Elis Freire

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 19:14

MC Cabelinho e Giovanna Mendes Crédito: Reprodução

Mais um relacionamento chegou ao fim no universo das celebridades em 2025. MC Cabelinho encerrou o namoro com Giovanna Mendes após cerca de um ano juntos. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (25) pelo colunista Lucas Pasin, do Metrópoles.

Os primeiros indícios da separação surgiram nas redes sociais do cantor. MC Cabelinho deixou de seguir Giovanna no Instagram e apagou todas as fotos em que aparecia ao lado da então namorada, o que aumentou as especulações entre fãs e internautas.

Procurada para comentar o assunto, a assessoria do artista preferiu não se pronunciar sobre o término, mantendo silêncio diante das repercussões.

A relação

Cabelinho assumiu publicamente o relacionamento com Giovanna no fim do ano passado, quando o cantor compartilhou uma foto beijando ela em seu perfil. Carioca e moradora da Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio de Janeiro, ela sempre manteve uma postura discreta e longe dos holofotes.