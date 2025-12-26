Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

MC Cabelinho e Giovanna Mendes terminam relação após um ano juntos

Casal ainda apagou as fotos em que apareciam juntos nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 19:14

MC Cabelinho e Giovanna Mendes
MC Cabelinho e Giovanna Mendes Crédito: Reprodução

Mais um relacionamento chegou ao fim no universo das celebridades em 2025. MC Cabelinho encerrou o namoro com Giovanna Mendes após cerca de um ano juntos. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (25) pelo colunista Lucas Pasin, do Metrópoles.

Os primeiros indícios da separação surgiram nas redes sociais do cantor. MC Cabelinho deixou de seguir Giovanna no Instagram e apagou todas as fotos em que aparecia ao lado da então namorada, o que aumentou as especulações entre fãs e internautas.

Mc Cabelinho

MC Cabelinho e Giovanna Mendes por Reprodução
MC Cabelinho por Reprodução/Redes Sociais
MC Cabelinho e Giovanna Mendes por Reprodução
MC Cabelinho e Giovanna Mendes por Reprodução
MC Cabelinho e Giovanna Mendes por Reprodução
MC Cabelinho como Hugo na novela Vai Na Fé, da TV Globo por Globo
MC Cabelinho relatou ter sido alvo de assaltantes no Pelourinho por Reprodução/ Redes sociais
MC Cabelinho por Reprodução/Redes Sociais
MC Cabelinho relatou ter sido alvo de assaltantes no Pelourinho por Reprodução/ Redes sociais
MC Cabelinho por Redes sociais
MC Cabelinho se defende após cancelamento por Redes sociais
Mc Cabelinho e Bella Campos trabalharam em Vai Na Fé por reprodução Instagram
MC Cabelinho por Reprodução/Redes Sociais
Bella Campos e MC Cabelinho estavam juntos desde 2022 por Reprodução
Suposta traição de MC Cabelinho é exposta por Redes sociais
MC Cabelinho por Reprodução/Redes Sociais
MC Cabelinho por Reprodução/Redes Sociais
MC Cabelinho por Reprodução/Redes Sociais
MC Cabelinho e TZ da Coronel por Manolo Garrido
1 de 19
MC Cabelinho e Giovanna Mendes por Reprodução

LEIA MAIS

Quem é MC Cabelinho, cantor que sofreu tentativa de assalto após show em Salvador

MC Cabelinho sofre tentativa de assalto e sai ferido de festa em Salvador

Conheça detalhes do projeto secreto de Anitta e MC Cabelinho

Humorista diz que MC Cabelinho e Lucas Guedez se beijaram em festa de Anitta

Festival Hit Salvador reúne Filipe Ret, Cabelinho, Matue e mais 8 nomes do Rap, Trap e Funk

Procurada para comentar o assunto, a assessoria do artista preferiu não se pronunciar sobre o término, mantendo silêncio diante das repercussões.

A relação

Cabelinho assumiu publicamente o relacionamento com Giovanna no fim do ano passado, quando o cantor compartilhou uma foto beijando ela em seu perfil. Carioca e moradora da Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio de Janeiro, ela sempre manteve uma postura discreta e longe dos holofotes.

Justamente por esse perfil reservado, o casal optou por conduzir o namoro de forma mais privada ao longo do período em que estiveram juntos, evitando exposição excessiva da vida pessoal nas redes e na mídia.

Leia mais

Imagem - Ticiane Pinheiro mostra presente que recebeu da filha Rafa Justus: 'Ninguém me segura'

Ticiane Pinheiro mostra presente que recebeu da filha Rafa Justus: 'Ninguém me segura'

Imagem - Isabel Veloso passa por nova cirurgia e marido comemora: 'Deus é bom'

Isabel Veloso passa por nova cirurgia e marido comemora: 'Deus é bom'

Imagem - Virginia esquenta web com beijo em Vini Jr. durante férias na Bahia

Virginia esquenta web com beijo em Vini Jr. durante férias na Bahia

Tags:

Término mc Cabelinho

Mais recentes

Imagem - Ivete Sangalo homenageia Mãe Carmen, referência do Candomblé que partiu nesta sexta (26)

Ivete Sangalo homenageia Mãe Carmen, referência do Candomblé que partiu nesta sexta (26)
Imagem - Camila Marinho é pedida em casamento durante comemoração do aniversário

Camila Marinho é pedida em casamento durante comemoração do aniversário
Imagem - Virginia esquenta web com beijo em Vini Jr. durante férias na Bahia

Virginia esquenta web com beijo em Vini Jr. durante férias na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Cidade baiana pode proibir que caminhões estacionem próximos a condomínios
01

Cidade baiana pode proibir que caminhões estacionem próximos a condomínios

Imagem - Virada energética reacende força, coragem e novos começos para os signos que fizerem uma escolha hoje (26 de dezembro)
02

Virada energética reacende força, coragem e novos começos para os signos que fizerem uma escolha hoje (26 de dezembro)

Imagem - Como é a decoração de Natal nas mansões dos famosos
03

Como é a decoração de Natal nas mansões dos famosos

Imagem - Orla de Pituaçu ganha mais dois novos quiosques; saiba mais
04

Orla de Pituaçu ganha mais dois novos quiosques; saiba mais