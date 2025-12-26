MC Cabelinho e Giovanna Mendes terminam relação após um ano juntos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 19:14
Mais um relacionamento chegou ao fim no universo das celebridades em 2025. MC Cabelinho encerrou o namoro com Giovanna Mendes após cerca de um ano juntos. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (25) pelo colunista Lucas Pasin, do Metrópoles.
Os primeiros indícios da separação surgiram nas redes sociais do cantor. MC Cabelinho deixou de seguir Giovanna no Instagram e apagou todas as fotos em que aparecia ao lado da então namorada, o que aumentou as especulações entre fãs e internautas.
Mc Cabelinho
Procurada para comentar o assunto, a assessoria do artista preferiu não se pronunciar sobre o término, mantendo silêncio diante das repercussões.
Cabelinho assumiu publicamente o relacionamento com Giovanna no fim do ano passado, quando o cantor compartilhou uma foto beijando ela em seu perfil. Carioca e moradora da Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio de Janeiro, ela sempre manteve uma postura discreta e longe dos holofotes.
Justamente por esse perfil reservado, o casal optou por conduzir o namoro de forma mais privada ao longo do período em que estiveram juntos, evitando exposição excessiva da vida pessoal nas redes e na mídia.