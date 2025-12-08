MC Cabelinho sofre tentativa de assalto e sai ferido de festa em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 09:25
Durante estadia em Salvador, o cantor MC Cabelinho relatou ter sofrido uma tentativa de assalto enquanto estava no Pelourinho. O rapper esteve na capital baiana neste domingo (7).
Em seu perfil no Instagram, Cabelinho contou que participava do Festival de Música e Artes Olodum (Femadum), que ocorreu durante a tarde, no Largo do Pelourinho. Na saída do local, assaltantes tentaram furtar o seu colar.
“Tentaram até levar meu cordão. Olha para o meu pescoço como é que está”, disse o cantor, mostrando os cortes. “Mas aí, papo reto, Salvador é muito bom”, brincou em seguida.
A programação do Femadum teve início no último sábado (6), com cortejos, apresentações percussivas, shows convidados e a final do festival de música. Neste ano, o evento homenageou Chiquinha Gonzaga e Tia Ciata com o tema “Celebrando a Mulher Negra na Música Brasileira”.
