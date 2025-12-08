Homem é espancado e morto a tiros dentro de casa em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 08:32
Um homem foi encontrado morto dentro de um imóvel situado na Rua Silveira Martins, no Cabula, em Salvador. Segundo informações da Polícia Civil, ele possuía marcas de espancamento. Ele foi localizado por militares da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) no final da manhã de domingo (7).
A vítima foi identificada como José Eduardo Santos e Santos, de 45 anos. De acordo com a Polícia Militar, ele também apresentava marcas de disparos de arma de fogo no corpo.
Caso é investigado pela Polícia Civil
O corpo foi removido do local e passa por perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que deverá identificar as circunstâncias da morte. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas. O caso está sob investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).