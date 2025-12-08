VIOLÊNCIA

Homem é espancado e morto a tiros dentro de casa em Salvador

Vítima morava no Cabula

Elaine Sanoli

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 08:32

Polícia Civil Crédito: Ascom/PC-BA

Um homem foi encontrado morto dentro de um imóvel situado na Rua Silveira Martins, no Cabula, em Salvador. Segundo informações da Polícia Civil, ele possuía marcas de espancamento. Ele foi localizado por militares da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) no final da manhã de domingo (7).

A vítima foi identificada como José Eduardo Santos e Santos, de 45 anos. De acordo com a Polícia Militar, ele também apresentava marcas de disparos de arma de fogo no corpo.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14