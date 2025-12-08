Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (8 de dezembro) é A Torre: tudo o que for edificado agora terá bases firmes para o futuro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 00:15
A segunda-feira (8) começa sob a energia da carta A Torre, símbolo de introspecção, sabedoria e crescimento espiritual. Ela indica um momento de olhar para dentro, reorganizar prioridades e fortalecer a própria estrutura emocional antes de dar novos passos.
Tarot Cigano
A Torre representa isolamento produtivo, aquele tempo necessário para pensar com calma e entender o que realmente faz sentido. Decisões importantes não devem ser tomadas por impulso, mas com serenidade e base sólida. É um dia para reavaliar metas e se reconectar com o propósito.
No amor, a carta pede cuidado com o orgulho e a rigidez. Relações podem precisar de espaço para que cada um compreenda o próprio caminho. Já no campo profissional, A Torre favorece quem busca estabilidade e quer construir algo duradouro — mesmo que o progresso seja lento.
Espiritualmente, é um dia poderoso para meditar, orar e se fortalecer. A Torre lembra que a verdadeira segurança vem de dentro e que o silêncio também é um mestre.
Esta segunda-feira favorece a calma, o foco e o autoconhecimento. O universo convida à reconstrução, e tudo o que for edificado agora terá bases firmes para o futuro.