Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (8 de dezembro) é A Torre: tudo o que for edificado agora terá bases firmes para o futuro

É tempo de reflexão e fortalecimento interior

Fernanda Varela

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 00:15

Baralho Cigano Crédito: Shutterstock

A segunda-feira (8) começa sob a energia da carta A Torre, símbolo de introspecção, sabedoria e crescimento espiritual. Ela indica um momento de olhar para dentro, reorganizar prioridades e fortalecer a própria estrutura emocional antes de dar novos passos.

A Torre representa isolamento produtivo, aquele tempo necessário para pensar com calma e entender o que realmente faz sentido. Decisões importantes não devem ser tomadas por impulso, mas com serenidade e base sólida. É um dia para reavaliar metas e se reconectar com o propósito.

No amor, a carta pede cuidado com o orgulho e a rigidez. Relações podem precisar de espaço para que cada um compreenda o próprio caminho. Já no campo profissional, A Torre favorece quem busca estabilidade e quer construir algo duradouro — mesmo que o progresso seja lento.

Espiritualmente, é um dia poderoso para meditar, orar e se fortalecer. A Torre lembra que a verdadeira segurança vem de dentro e que o silêncio também é um mestre.