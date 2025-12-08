Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (8 de dezembro) é A Torre: tudo o que for edificado agora terá bases firmes para o futuro

É tempo de reflexão e fortalecimento interior

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 00:15

Baralho Cigano
Baralho Cigano Crédito: Shutterstock

A segunda-feira (8) começa sob a energia da carta A Torre, símbolo de introspecção, sabedoria e crescimento espiritual. Ela indica um momento de olhar para dentro, reorganizar prioridades e fortalecer a própria estrutura emocional antes de dar novos passos.

Tarot Cigano

Baralho Cigano por Shutterstock
Baralho Cigano por Shutterstock
Baralho Cigano por Shutterstock
Baralho Cigano por Shutterstock
Baralho Cigano por Shutterstock
Baralho Cigano por Reprodução
Baralho Cigano por Reprodução
Baralho Cigano por Reprodução
Baralho Cigano: carta O Cavaleiro por Reprodução
Baralho Cigano por Reprodução
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
1 de 23
Baralho Cigano por Shutterstock

A Torre representa isolamento produtivo, aquele tempo necessário para pensar com calma e entender o que realmente faz sentido. Decisões importantes não devem ser tomadas por impulso, mas com serenidade e base sólida. É um dia para reavaliar metas e se reconectar com o propósito.

No amor, a carta pede cuidado com o orgulho e a rigidez. Relações podem precisar de espaço para que cada um compreenda o próprio caminho. Já no campo profissional, A Torre favorece quem busca estabilidade e quer construir algo duradouro — mesmo que o progresso seja lento.

Espiritualmente, é um dia poderoso para meditar, orar e se fortalecer. A Torre lembra que a verdadeira segurança vem de dentro e que o silêncio também é um mestre.

Esta segunda-feira favorece a calma, o foco e o autoconhecimento. O universo convida à reconstrução, e tudo o que for edificado agora terá bases firmes para o futuro.

Tags:

Místico Baralho Cigano Cigana Tarot Cigano Cigano Misticismo

Mais recentes

Imagem - Anjo da Guarda desta segunda (8 de dezembro) anuncia para 2 signos: o reencontro que o destino marcou vai acontecer, não há como evitar

Anjo da Guarda desta segunda (8 de dezembro) anuncia para 2 signos: o reencontro que o destino marcou vai acontecer, não há como evitar
Imagem - Dia de sorte? Movimento astrológico abre caminhos financeiros e um alerta alguns signos hoje (7 de dezembro)

Dia de sorte? Movimento astrológico abre caminhos financeiros e um alerta alguns signos hoje (7 de dezembro)
Imagem - 3 signos desbloqueiam riqueza e atraem abundância financeira nesta semana (8 a 14 de dezembro)

3 signos desbloqueiam riqueza e atraem abundância financeira nesta semana (8 a 14 de dezembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Cor e número da sorte: um domingo (7 de dezembro) de cura emocional, bem-estar e clareza para cada signo
01

Cor e número da sorte: um domingo (7 de dezembro) de cura emocional, bem-estar e clareza para cada signo

Imagem - Veja as 59 cidades da Bahia que têm feriado neste 8 de dezembro
02

Veja as 59 cidades da Bahia que têm feriado neste 8 de dezembro

Imagem - Carta do Baralho Cigano deste domingo (7 de dezembro) é A Carta: algo importante chegará até você hoje, não deixe escapar
03

Carta do Baralho Cigano deste domingo (7 de dezembro) é A Carta: algo importante chegará até você hoje, não deixe escapar

Imagem - Cidade baiana proíbe bebidas alcoólicas e som automotivo durante Festa da Padroeira
04

Cidade baiana proíbe bebidas alcoólicas e som automotivo durante Festa da Padroeira