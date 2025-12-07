Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dia de sorte? Movimento astrológico abre caminhos financeiros e um alerta alguns signos hoje (7 de dezembro)

O dia traz boas oportunidades em dinheiro, novas ideias e clareza, mas também exige cautela para evitar impulsos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 18:00

Dinheiro vai chegar para 4 signos
Dinheiro vai chegar para 4 signos Crédito: Reprodução

O céu deste domingo (07) movimenta não apenas emoções, mas também decisões práticas relacionadas a dinheiro, organização e prioridades. Para alguns signos, é um dia de oportunidade; para outros, um alerta importante para não agir sem pensar.

Leia mais

Imagem - 'Achei que ia arruinar minha vida': Paula Lavigne relembra aborto aos 16 e defende direito das mulheres

'Achei que ia arruinar minha vida': Paula Lavigne relembra aborto aos 16 e defende direito das mulheres

Imagem - Música mais buscada no Google em 2025 é parceria do cantor baiano J. Eskine com Fiuk; veja ranking

Música mais buscada no Google em 2025 é parceria do cantor baiano J. Eskine com Fiuk; veja ranking

Imagem - 10 séries curtas para maratonar em um fim de semana

10 séries curtas para maratonar em um fim de semana

  • Veja o que muda no seu cenário:

Áries - O impulso de ampliar projetos pode bater forte. Pense bem antes de investir ou iniciar algo maior do que o momento permite.

Touro - Negociações exigem calma. Você pode sentir o desejo de dar um passo importante, mas o ideal é analisar tudo com mais profundidade.

Gêmeos - A comunicação abre portas profissionais. Conversas podem revelar oportunidades que estavam escondidas.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Câncer - Pendências familiares e questões emocionais podem influenciar gastos. Seja cuidadoso(a) com compras por impulso.

Leão - A energia te impulsiona a buscar novas oportunidades financeiras e criativas. Seu brilho pessoal atrai chances reais.

Virgem - Organização é o seu ponto forte hoje. Revisar metas e gastos traz clareza e até alivio.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Libra - Novas ideias surgem de forma acelerada. Viagens, estudos ou trocas profissionais podem abrir portas interessantes.

Escorpião - Parcerias profissionais ganham força mas também cobram transparência total. Evite decisões precipitadas.

Sagitário - Você sente necessidade de mudar algo no trabalho. Marte impulsiona novas metas e abre espaço para crescimento.

Leia mais

Imagem - O domingo (7 de dezembro) que reorganiza tudo: decisões ganham clareza e sentimentos se alinham

O domingo (7 de dezembro) que reorganiza tudo: decisões ganham clareza e sentimentos se alinham

Imagem - Tarot deste domingo (7 de dezembro) aponta energia emocional elevada e decisões importantes para os signos

Tarot deste domingo (7 de dezembro) aponta energia emocional elevada e decisões importantes para os signos

Imagem - Anjo da Guarda deste domingo (7 de dezembro) anuncia para 4 signos: acabou o choro, a partir de hoje você vai sorrir e a dor vai passar

Anjo da Guarda deste domingo (7 de dezembro) anuncia para 4 signos: acabou o choro, a partir de hoje você vai sorrir e a dor vai passar

Capricórnio - Projetos e oportunidades surgem através de pessoas próximas. Use o foco e a disciplina para consolidar resultados.

Aquário - Ideias valiosas podem aparecer do nada, especialmente sobre dinheiro. Só evite agir por impulso, analise com calma.

Peixes - Intuição financeira está afiada. Um insight pode te ajudar a organizar a vida material ou estruturar novos objetivos.

Leia mais

Imagem - Wagner Moura é destaque no Critics Choice 2026 com duas indicações; veja categorias

Wagner Moura é destaque no Critics Choice 2026 com duas indicações; veja categorias

Imagem - Rosalía confirma show único no Brasil em 2026; veja data e preços

Rosalía confirma show único no Brasil em 2026; veja data e preços

Imagem - Harry Potter, DC e Game of Thrones: veja tudo que pode ir para a Netflix após compra da Warner

Harry Potter, DC e Game of Thrones: veja tudo que pode ir para a Netflix após compra da Warner

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Tarot da semana revela o que cada signo precisa fazer entre os dias 1º e 7 de dezembro

3 signos vivem uma semana inteira de sorte e boas oportunidades (entre 1º e 7 de dezembro)

O universo revela o dia mais sortudo da semana (entre 1 e 7 de dezembro) para cada signo

Anjo da Fortuna chega e 3 signos podem receber dinheiro inesperado nesta semana (entre 1º e 7 de dezembro)

Carta do Baralho Cigano deste domingo (7 de dezembro) é A Carta: algo importante chegará até você hoje, não deixe escapar

Tags:

Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - 3 signos desbloqueiam riqueza e atraem abundância financeira nesta semana (8 a 14 de dezembro)

3 signos desbloqueiam riqueza e atraem abundância financeira nesta semana (8 a 14 de dezembro)
Imagem - Paixões reacendem e 3 signos podem viver reencontros inesquecíveis hoje (7 de dezembro)

Paixões reacendem e 3 signos podem viver reencontros inesquecíveis hoje (7 de dezembro)
Imagem - 5 signos que vão atrair sorte no amor durante toda a semana (entre 8 e 14 de dezembro)

5 signos que vão atrair sorte no amor durante toda a semana (entre 8 e 14 de dezembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Homem é morto a tiros após tentar roubar carro na orla de Salvador
01

Homem é morto a tiros após tentar roubar carro na orla de Salvador

Imagem - Via que liga BR-324 a Subúrbio de Salvador é inaugurada
02

Via que liga BR-324 a Subúrbio de Salvador é inaugurada

Imagem - Biometria do INSS: veja quem está liberado e não precisa fazer procedimento
03

Biometria do INSS: veja quem está liberado e não precisa fazer procedimento

Imagem - Anjo da Guarda deste domingo (7 de dezembro) anuncia para 4 signos: acabou o choro, a partir de hoje você vai sorrir e a dor vai passar
04

Anjo da Guarda deste domingo (7 de dezembro) anuncia para 4 signos: acabou o choro, a partir de hoje você vai sorrir e a dor vai passar