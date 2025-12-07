Dia de sorte? Movimento astrológico abre caminhos financeiros e um alerta alguns signos hoje (7 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 18:00
O céu deste domingo (07) movimenta não apenas emoções, mas também decisões práticas relacionadas a dinheiro, organização e prioridades. Para alguns signos, é um dia de oportunidade; para outros, um alerta importante para não agir sem pensar.
Áries - O impulso de ampliar projetos pode bater forte. Pense bem antes de investir ou iniciar algo maior do que o momento permite.
Touro - Negociações exigem calma. Você pode sentir o desejo de dar um passo importante, mas o ideal é analisar tudo com mais profundidade.
Gêmeos - A comunicação abre portas profissionais. Conversas podem revelar oportunidades que estavam escondidas.
Câncer - Pendências familiares e questões emocionais podem influenciar gastos. Seja cuidadoso(a) com compras por impulso.
Leão - A energia te impulsiona a buscar novas oportunidades financeiras e criativas. Seu brilho pessoal atrai chances reais.
Virgem - Organização é o seu ponto forte hoje. Revisar metas e gastos traz clareza e até alivio.
Libra - Novas ideias surgem de forma acelerada. Viagens, estudos ou trocas profissionais podem abrir portas interessantes.
Escorpião - Parcerias profissionais ganham força mas também cobram transparência total. Evite decisões precipitadas.
Sagitário - Você sente necessidade de mudar algo no trabalho. Marte impulsiona novas metas e abre espaço para crescimento.
Capricórnio - Projetos e oportunidades surgem através de pessoas próximas. Use o foco e a disciplina para consolidar resultados.
Aquário - Ideias valiosas podem aparecer do nada, especialmente sobre dinheiro. Só evite agir por impulso, analise com calma.
Peixes - Intuição financeira está afiada. Um insight pode te ajudar a organizar a vida material ou estruturar novos objetivos.