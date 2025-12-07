Acesse sua conta
O domingo (7 de dezembro) que reorganiza tudo: decisões ganham clareza e sentimentos se alinham

O dia traz direcionamento emocional e lucidez para escolhas importantes

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 03:00

Signos podem atrair energias sombrias
Crédito: Shutterstock

Hoje, domingo, dia 7 de dezembro, a energia favorece clareza, ajustes internos e decisões que tiram você do modo automático. Cada signo recebe um empurrão para enxergar o que realmente importa e agir com mais consciência. Veja a previsão.

Áries: Hoje é dia de colocar ordem nas ideias e se posicionar com mais firmeza. Priorize o que faz sentido, não o que faz barulho. Dica cósmica: Escolha o simples antes do urgente.

Touro: Hoje é dia de perceber que você já tem mais segurança do que imagina. Deixe a autoconfiança guiar suas escolhas. Dica cósmica: Confie no que o seu corpo sinaliza.

Gêmeos: Hoje é dia de organizar conversas e alinhar expectativas. Palavras ditas com calma destravam o que parecia confuso. Dica cósmica: Use a leveza, não a pressa.

Câncer: Hoje é dia de proteger sua energia e escolher bem onde colocá-la. Pequenos cuidados rendem grandes resultados. Dica cósmica: Fique perto do que te fortalece.

Leão: Hoje é dia de agir com elegância emocional e evitar reações impulsivas. Sua postura muda o clima ao redor. Dica cósmica: Brilhe sem competir.

Virgem: Hoje é dia de se aproximar do que te faz bem e se afastar do que te desgasta. Ajustes pequenos trazem paz. Dica cósmica: Escolha o ambiente antes da tarefa.

Libra: Hoje é dia de buscar equilíbrio antes de qualquer movimento. Uma pausa estratégica define o tom do seu dia. Dica cósmica: Onde houver tensão, leve suavidade.

Escorpião: Hoje é dia de mergulhar na introspecção que te renova. Menos exposição, mais profundidade. Dica cósmica: Confie no que você entende sem precisar ouvir.

Sagitário: Hoje é dia de aceitar que algumas respostas chegam devagar. Tranquilidade abre caminhos que a pressa fecha. Dica cósmica: Respire antes de decidir.

Capricórnio: Hoje é dia de afirmar seus limites com clareza e calma. A firmeza silenciosa funciona. Dica cósmica: Deixe a disciplina ser leve.

Aquário: Hoje é dia de perceber oportunidades que estavam ao seu lado e você não tinha notado. Um detalhe muda tudo. Dica cósmica: Olhe duas vezes.

Peixes: Hoje é dia de reorganizar emoções e enxergar com mais lucidez o que te afetava. A clareza traz paz. Dica cósmica: Acolha o que muda dentro de você.

