ASTROLOGIA

O milagre do amor: Por que o passado pode bater à sua porta nesta terça (17 de março)

A união mística entre Vênus e a Lua em Peixes abre caminhos para a cura afetiva

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de março de 2026 às 14:14

Signos Crédito: Imagem gerada por IA

Com Vênus e a Lua Minguante abraçados no signo de Peixes, o céu desta terça-feira transborda um romantismo quase sobrenatural. Não se surpreenda se alguém do passado surgir em seus sonhos ou se uma saudade repentina bater à porta. O universo está de plantão, facilitando reconciliações que antes pareciam impossíveis. É um dia de 'limpar a mesa' emocional, trocando a autocrítica pela compaixão e o julgamento pelo perdão.



Os signos de Câncer, Escorpião e Capricórnio estão sob uma luz especial. Para o canceriano, o clima é de magia pura; para o escorpiano, o magnetismo está doce e envolvente; e para o capricorniano, as palavras ganham um tom poético que pode desarmar qualquer resistência. Se você tem uma "pendência" afetiva, o momento de agir, com suavidade, é agora. O amor hoje se manifesta nos gestos sutis, no cuidado com o outro e na conexão que dispensa explicações lógicas.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Para quem está em um relacionamento, a ordem é mergulhar fundo na intimidade. Deixe de lado as DRs cansativas e foque na fusão de almas. Cuidar do parceiro, ouvir seus medos e oferecer um porto seguro será a maior prova de amor possível. A fase minguante pede que vocês joguem fora mágoas acumuladas e segredos que pesam. Ao perdoar e soltar o que feriu, vocês criam um alicerce inabalável para o próximo ciclo que está para começar.

