Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 17 de março de 2026 às 14:14
Com Vênus e a Lua Minguante abraçados no signo de Peixes, o céu desta terça-feira transborda um romantismo quase sobrenatural. Não se surpreenda se alguém do passado surgir em seus sonhos ou se uma saudade repentina bater à porta. O universo está de plantão, facilitando reconciliações que antes pareciam impossíveis. É um dia de 'limpar a mesa' emocional, trocando a autocrítica pela compaixão e o julgamento pelo perdão.
Os signos de Câncer, Escorpião e Capricórnio estão sob uma luz especial. Para o canceriano, o clima é de magia pura; para o escorpiano, o magnetismo está doce e envolvente; e para o capricorniano, as palavras ganham um tom poético que pode desarmar qualquer resistência. Se você tem uma "pendência" afetiva, o momento de agir, com suavidade, é agora. O amor hoje se manifesta nos gestos sutis, no cuidado com o outro e na conexão que dispensa explicações lógicas.
O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase
Para quem está em um relacionamento, a ordem é mergulhar fundo na intimidade. Deixe de lado as DRs cansativas e foque na fusão de almas. Cuidar do parceiro, ouvir seus medos e oferecer um porto seguro será a maior prova de amor possível. A fase minguante pede que vocês joguem fora mágoas acumuladas e segredos que pesam. Ao perdoar e soltar o que feriu, vocês criam um alicerce inabalável para o próximo ciclo que está para começar.
Para os solteiros, o magnetismo está místico. Você atrai quem vibra na mesma frequência de cura que você. Não procure o amor na euforia, mas na paz. O destino está trabalhando nos bastidores para reaproximar quem se perdeu por bobagem, mas que ainda tem história para escrever. Mantenha o coração aberto e a intuição ligada; o universo está pronto para te mostrar que, no amor, o que é verdadeiro sempre encontra o caminho de volta para casa.