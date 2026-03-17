Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O milagre do amor: Por que o passado pode bater à sua porta nesta terça (17 de março)

A união mística entre Vênus e a Lua em Peixes abre caminhos para a cura afetiva

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de março de 2026 às 14:14

Signos e amor
Signos Crédito: Imagem gerada por IA

Com Vênus e a Lua Minguante abraçados no signo de Peixes, o céu desta terça-feira transborda um romantismo quase sobrenatural. Não se surpreenda se alguém do passado surgir em seus sonhos ou se uma saudade repentina bater à porta. O universo está de plantão, facilitando reconciliações que antes pareciam impossíveis. É um dia de 'limpar a mesa' emocional, trocando a autocrítica pela compaixão e o julgamento pelo perdão.

Os signos de Câncer, Escorpião e Capricórnio estão sob uma luz especial. Para o canceriano, o clima é de magia pura; para o escorpiano, o magnetismo está doce e envolvente; e para o capricorniano, as palavras ganham um tom poético que pode desarmar qualquer resistência. Se você tem uma "pendência" afetiva, o momento de agir, com suavidade, é agora. O amor hoje se manifesta nos gestos sutis, no cuidado com o outro e na conexão que dispensa explicações lógicas.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

LEIA MAIS SOBRE O CASO

3 signos entram em uma nova era poderosa que muda completamente seus caminhos a partir de hoje (17 de março)

Áries, Câncer, Virgem e Capricórnio recebem um aviso importante do universo hoje (17 de março) e ganham uma segunda chance inesperada

O universo cobra, o destino testa e nada passa impune: descubra qual será o grande teste kármico que cada signo terá que enfrentar em 2026

O destino finalmente recompensa 4 signos, que entram em uma fase poderosa de prosperidade e abundância até o fim de 2026

Um único signo vai atrair oportunidades e viradas impressionantes até abril de 2026

Para quem está em um relacionamento, a ordem é mergulhar fundo na intimidade. Deixe de lado as DRs cansativas e foque na fusão de almas. Cuidar do parceiro, ouvir seus medos e oferecer um porto seguro será a maior prova de amor possível. A fase minguante pede que vocês joguem fora mágoas acumuladas e segredos que pesam. Ao perdoar e soltar o que feriu, vocês criam um alicerce inabalável para o próximo ciclo que está para começar.

Para os solteiros, o magnetismo está místico. Você atrai quem vibra na mesma frequência de cura que você. Não procure o amor na euforia, mas na paz. O destino está trabalhando nos bastidores para reaproximar quem se perdeu por bobagem, mas que ainda tem história para escrever. Mantenha o coração aberto e a intuição ligada; o universo está pronto para te mostrar que, no amor, o que é verdadeiro sempre encontra o caminho de volta para casa.

Leia mais

Imagem - Primeira semana de 'A Nobreza do Amor' tem golpe de estado e morte do rei; confira o resumo (16 a 21 de março)

Primeira semana de 'A Nobreza do Amor' tem golpe de estado e morte do rei; confira o resumo (16 a 21 de março)

Imagem - Desabafo de Daniel Cady revela rotina em casamento com Ivete Sangalo: 'Passava por cima como rolo compressor'

Desabafo de Daniel Cady revela rotina em casamento com Ivete Sangalo: 'Passava por cima como rolo compressor'

Imagem - Double Cleansing: Entenda a técnica que está salvando as peles oleosas e com acne

Double Cleansing: Entenda a técnica que está salvando as peles oleosas e com acne

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia Zodíaco

Mais recentes

Imagem - Tarot aponta reflexões e decisões importantes para os signos nesta quarta (18)

Tarot aponta reflexões e decisões importantes para os signos nesta quarta (18)
Imagem - Hoje (18 de março), mudanças internas trazem clareza nas decisões e ajudam a reorganizar emoções, planos e prioridades

Hoje (18 de março), mudanças internas trazem clareza nas decisões e ajudam a reorganizar emoções, planos e prioridades
Imagem - Anjo da Guarda revela alerta para 3 signos nesta quarta (18 de março): cuidado com excessos e desgaste emocional

Anjo da Guarda revela alerta para 3 signos nesta quarta (18 de março): cuidado com excessos e desgaste emocional

MAIS LIDAS

Imagem - Grupo de 18 pessoas fica isolado em trilha na Chapada Diamantina após fortes chuvas
01

Grupo de 18 pessoas fica isolado em trilha na Chapada Diamantina após fortes chuvas

Imagem - Quando estreia a reprise de Avenida Brasil no Vale a Pena Ver de Novo
02

Quando estreia a reprise de Avenida Brasil no Vale a Pena Ver de Novo

Imagem - Justiça mantém demissão por justa causa de vigilante que colocou atestado e postou foto em churrasco
03

Justiça mantém demissão por justa causa de vigilante que colocou atestado e postou foto em churrasco

Imagem - Milena expulsa do BBB 26? Sister é denunciada após agressão
04

Milena expulsa do BBB 26? Sister é denunciada após agressão