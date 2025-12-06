Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Eles não nasceram para economizar: 5 signos que gastam como se fossem milionários

Estilo caro, impulsividade e zero limites: alguns signos simplesmente gastam porque amam gastar

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 13:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

Enquanto algumas pessoas vivem com planilhas, metas financeiras e cada gasto devidamente calculado, há quem simplesmente ignore tudo isso. Para esses cinco signos, a palavra "budget" nem faz parte do vocabulário. Eles têm gosto refinado, impulsividade de sobra e uma confiança quase poética de que "vai dar tudo certo no final". E, de um jeito ou de outro, eles sempre dão um jeito. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Impulsivo por natureza, você vive o momento, e seu cartão acompanha esse ritmo. Quando algo te encanta, a ideia de economizar se torna irrelevante. Mesmo tendo um orçamento, ele costuma perder qualquer força diante de um desejo imediato.

Dica cósmica: Antes de comprar, respire. Às vezes, a empolgação passa - e a fatura não.

Características de Áries

Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
1 de 7
Características de Áries por Reprodução

Gêmeos: Você entende o conceito de orçamento, provavelmente até tem um… mas seguir é outra história. Quando a mente está acelerada ou sobrecarregada, qualquer planejamento financeiro fica sem prioridade. Resultado: gastos que não combinam com a planilha.

Dica cósmica: Criar lembretes simples ajuda a manter o foco, inclusive no bolso.

Características do signo de Gêmeos

Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Gêmeos por Reprodução

Libra: Nada supera sua paixão por coisas bonitas e experiências agradáveis. Você gosta do melhor e não mede esforços para isso. Mesmo sendo responsável em outras áreas, quando surge a chance de gastar para ficar ainda mais elegante, você se joga.

Dica cósmica: Verifique a conta antes de passar o cartão. O charme continua, a dívida não precisa acompanhar.

Características do signo de Libra

Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Libra por Reprodução

Sagitário: Você sabe o que deveria economizar… só não se preocupa muito em seguir essa regra. Acredita profundamente que a vida se ajeita, que o dinheiro chega e que oportunidades aparecem. Isso te dá coragem para gastar sem pensar muito nas consequências.

Dica cósmica: Aproveite sua sorte, mas não dependa só dela; equilíbrio ajuda.

Características do signo de Sagitário

Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Sagitário por Reprodução

Peixes: O mais sonhador da lista. Dinheiro, para você, é quase uma ideia abstrata. Gastar com presentes, indulgências e pequenos luxos faz parte da sua natureza generosa e sensível. Orçamento rígido? Nunca foi sua praia.

Dica cósmica: Criar limites suaves pode te ajudar a manter o encantamento sem dores futuras.

Características de Peixes

Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
1 de 8
Características de Peixes por Reprodução

Tags:

Signo Gastos Peixe Dinheiro Áries Gêmeos Libra Sagitário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Como é a casa deixada por Gal Costa, à venda por R$ 8 milhões após ‘pechincha’

Como é a casa deixada por Gal Costa, à venda por R$ 8 milhões após ‘pechincha’
Imagem - O herbicida caseiro contra erva daninha que foi testado e aprovado na universidade; aprenda a fazer

O herbicida caseiro contra erva daninha que foi testado e aprovado na universidade; aprenda a fazer
Imagem - Anitta explica ausência de Salvador nos Ensaios 2026 e anuncia retorno em 2027

Anitta explica ausência de Salvador nos Ensaios 2026 e anuncia retorno em 2027

MAIS LIDAS

Imagem - Após mais de 10 anos, repórter Giana Mattiazzi deixa a Rede Bahia
01

Após mais de 10 anos, repórter Giana Mattiazzi deixa a Rede Bahia

Imagem - Hospital divulga novo boletim sobre Isabel Veloso, que segue na UTI após pneumonia grave
02

Hospital divulga novo boletim sobre Isabel Veloso, que segue na UTI após pneumonia grave

Imagem - Tempo: 122 cidades da Bahia estão em alerta laranja de perigo para chuvas intensas
03

Tempo: 122 cidades da Bahia estão em alerta laranja de perigo para chuvas intensas

Imagem - Carta do Baralho Cigano deste sábado (6 de dezembro) é O Jardim: solteiros podem ser surpreendidos por uma conexão especial
04

Carta do Baralho Cigano deste sábado (6 de dezembro) é O Jardim: solteiros podem ser surpreendidos por uma conexão especial