Eles não nasceram para economizar: 5 signos que gastam como se fossem milionários

Estilo caro, impulsividade e zero limites: alguns signos simplesmente gastam porque amam gastar

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 13:00

Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

Enquanto algumas pessoas vivem com planilhas, metas financeiras e cada gasto devidamente calculado, há quem simplesmente ignore tudo isso. Para esses cinco signos, a palavra "budget" nem faz parte do vocabulário. Eles têm gosto refinado, impulsividade de sobra e uma confiança quase poética de que "vai dar tudo certo no final". E, de um jeito ou de outro, eles sempre dão um jeito. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Impulsivo por natureza, você vive o momento, e seu cartão acompanha esse ritmo. Quando algo te encanta, a ideia de economizar se torna irrelevante. Mesmo tendo um orçamento, ele costuma perder qualquer força diante de um desejo imediato.

Dica cósmica: Antes de comprar, respire. Às vezes, a empolgação passa - e a fatura não.

Gêmeos: Você entende o conceito de orçamento, provavelmente até tem um… mas seguir é outra história. Quando a mente está acelerada ou sobrecarregada, qualquer planejamento financeiro fica sem prioridade. Resultado: gastos que não combinam com a planilha.

Dica cósmica: Criar lembretes simples ajuda a manter o foco, inclusive no bolso.

Libra: Nada supera sua paixão por coisas bonitas e experiências agradáveis. Você gosta do melhor e não mede esforços para isso. Mesmo sendo responsável em outras áreas, quando surge a chance de gastar para ficar ainda mais elegante, você se joga.

Dica cósmica: Verifique a conta antes de passar o cartão. O charme continua, a dívida não precisa acompanhar.

Sagitário: Você sabe o que deveria economizar… só não se preocupa muito em seguir essa regra. Acredita profundamente que a vida se ajeita, que o dinheiro chega e que oportunidades aparecem. Isso te dá coragem para gastar sem pensar muito nas consequências.

Dica cósmica: Aproveite sua sorte, mas não dependa só dela; equilíbrio ajuda.

Peixes: O mais sonhador da lista. Dinheiro, para você, é quase uma ideia abstrata. Gastar com presentes, indulgências e pequenos luxos faz parte da sua natureza generosa e sensível. Orçamento rígido? Nunca foi sua praia.

Dica cósmica: Criar limites suaves pode te ajudar a manter o encantamento sem dores futuras.