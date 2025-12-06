Amigo de Vini Jr. causa polêmica ao revelar quando affair com Virginia começou: 'Ela mentiu'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 13:29
Um amigo de Vini Jr. causou polêmica ao revelar detalhes sobre o namoro do astro do Real Madrid e Seleção Brasileira com Virginia Fonseca. O cantor Anderson Neiff afirmou que o casal teria começado o affair na festa de aniversário do jogador, que aconteceu em julho deste ano. A influenciadora, porém, fala que o início do romance foi em setembro, depois de um mês de conversas com o atacante.
"Eu não estava mentindo quando fui no 'PodPah'. Falei que tinha uma mulher de luz ali dentro da festa, e aquela festa estava proclamada com Virginia dentro e eles deram um beijo", disparou Anderson durante participação no podcast "PodPah".
Virginia e Vini Jr.
"Glória Deus, eles estavam dando beijo no cangote um do outro. Ela chegou pela manhã como uma luz divina e hoje estão casados. E houve várias coisas nessa festa que não posso dizer", acrescentou.
Após a declaração, várias pessoas comentaram sobre o caso. "A conta não fecha, a Virginia ficou um mês conhecendo o Vini Jr para depois rolar alguma coisa", defendeu uma pessoa. "O aniversário foi em julho e ela mente que ficou só em setembro, nunca que o Neiff iria inventar algo da festa no Vini e correr o risco de nunca mais ser convidado", opinou outra. "Zé [Felipe, ex-marido de Virginia] desistiu dela depois desse aniversário, ainda mente que ficou depois de um mês", disparou uma terceira.