FAMOSOS

Amigo de Vini Jr. causa polêmica ao revelar quando affair com Virginia começou: 'Ela mentiu'

Cantor deu declaração ao participar do podcast PodPah

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 13:29

Anderson Neiff, Vini Jr. e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram

Um amigo de Vini Jr. causou polêmica ao revelar detalhes sobre o namoro do astro do Real Madrid e Seleção Brasileira com Virginia Fonseca. O cantor Anderson Neiff afirmou que o casal teria começado o affair na festa de aniversário do jogador, que aconteceu em julho deste ano. A influenciadora, porém, fala que o início do romance foi em setembro, depois de um mês de conversas com o atacante.

"Eu não estava mentindo quando fui no 'PodPah'. Falei que tinha uma mulher de luz ali dentro da festa, e aquela festa estava proclamada com Virginia dentro e eles deram um beijo", disparou Anderson durante participação no podcast "PodPah".

Virginia e Vini Jr. 1 de 11

"Glória Deus, eles estavam dando beijo no cangote um do outro. Ela chegou pela manhã como uma luz divina e hoje estão casados. E houve várias coisas nessa festa que não posso dizer", acrescentou.