Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Amigo de Vini Jr. causa polêmica ao revelar quando affair com Virginia começou: 'Ela mentiu'

Cantor deu declaração ao participar do podcast PodPah

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 13:29

Anderson Neiff, Vini Jr. e Virginia Fonseca
Anderson Neiff, Vini Jr. e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram

Um amigo de Vini Jr. causou polêmica ao revelar detalhes sobre o namoro do astro do Real Madrid e Seleção Brasileira com Virginia Fonseca. O cantor Anderson Neiff afirmou que o casal teria começado o affair na festa de aniversário do jogador, que aconteceu em julho deste ano. A influenciadora, porém, fala que o início do romance foi em setembro, depois de um mês de conversas com o atacante.

"Eu não estava mentindo quando fui no 'PodPah'. Falei que tinha uma mulher de luz ali dentro da festa, e aquela festa estava proclamada com Virginia dentro e eles deram um beijo", disparou Anderson durante participação no podcast "PodPah".

Virginia e Vini Jr.

Virginia recebeu flores de Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia recria hábito da casa de Vini Jr. em sua mansão em Goiânia por Reprodução/Instagram
Virginia recebeu flores de Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia recebeu flores de Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca mostrou presente de Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Vini Jr. publica foto com Virginia após polêmica por Reprodução
Virginia postou foto com Vini Jr. e afastou boatos de término por Reprodução/Instagram
Faixa com o rosto e nome do amado e bolsa de R$ 300 mil: veja como Virgínia foi torcer por Vini Jr por Reprodução
Virginia e Vini Jr. em Mônaco por Reprodução / Instagram
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
1 de 11
Virginia recebeu flores de Vini Jr. por Reprodução/Instagram

"Glória Deus, eles estavam dando beijo no cangote um do outro. Ela chegou pela manhã como uma luz divina e hoje estão casados. E houve várias coisas nessa festa que não posso dizer", acrescentou.

Após a declaração, várias pessoas comentaram sobre o caso. "A conta não fecha, a Virginia ficou um mês conhecendo o Vini Jr para depois rolar alguma coisa", defendeu uma pessoa. "O aniversário foi em julho e ela mente que ficou só em setembro, nunca que o Neiff iria inventar algo da festa no Vini e correr o risco de nunca mais ser convidado", opinou outra. "Zé [Felipe, ex-marido de Virginia] desistiu dela depois desse aniversário, ainda mente que ficou depois de um mês", disparou uma terceira.

Leia mais

Imagem - Filho de Carla Perez e Xanddy, Victor Alexandre nega uso de anabolizantes: 'Optei por ser natural'

Filho de Carla Perez e Xanddy, Victor Alexandre nega uso de anabolizantes: 'Optei por ser natural'

Imagem - Como é a casa deixada por Gal Costa, à venda por R$ 8 milhões após ‘pechincha’

Como é a casa deixada por Gal Costa, à venda por R$ 8 milhões após ‘pechincha’

Imagem - Anitta explica ausência de Salvador nos Ensaios 2026 e anuncia retorno em 2027

Anitta explica ausência de Salvador nos Ensaios 2026 e anuncia retorno em 2027

Tags:

Virginia Virginia Fonseca Namoro Vini jr Vinícius Júnior Famosos Virginia Fonseca E Vini jr. Relacionamentos Vini jr. E Virginia Fonseca

Mais recentes

Imagem - Como é a casa deixada por Gal Costa, à venda por R$ 8 milhões após ‘pechincha’

Como é a casa deixada por Gal Costa, à venda por R$ 8 milhões após ‘pechincha’
Imagem - Eles não nasceram para economizar: 5 signos que gastam como se fossem milionários

Eles não nasceram para economizar: 5 signos que gastam como se fossem milionários
Imagem - O herbicida caseiro contra erva daninha que foi testado e aprovado na universidade; aprenda a fazer

O herbicida caseiro contra erva daninha que foi testado e aprovado na universidade; aprenda a fazer

MAIS LIDAS

Imagem - Após mais de 10 anos, repórter Giana Mattiazzi deixa a Rede Bahia
01

Após mais de 10 anos, repórter Giana Mattiazzi deixa a Rede Bahia

Imagem - Hospital divulga novo boletim sobre Isabel Veloso, que segue na UTI após pneumonia grave
02

Hospital divulga novo boletim sobre Isabel Veloso, que segue na UTI após pneumonia grave

Imagem - Tempo: 122 cidades da Bahia estão em alerta laranja de perigo para chuvas intensas
03

Tempo: 122 cidades da Bahia estão em alerta laranja de perigo para chuvas intensas

Imagem - Carta do Baralho Cigano deste sábado (6 de dezembro) é O Jardim: solteiros podem ser surpreendidos por uma conexão especial
04

Carta do Baralho Cigano deste sábado (6 de dezembro) é O Jardim: solteiros podem ser surpreendidos por uma conexão especial