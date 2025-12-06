Filho de Carla Perez e Xanddy, Victor Alexandre nega uso de anabolizantes: 'Optei por ser natural'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 12:26
Filho de Carla Perez e do cantor Xanddy Harmonia, Victor Alexandre negou o uso de anabolizantes. A declaração do jovem veio após ser questionado por uma seguidora quando postou nas redes sociais um álbum de fotos exibindo o corpo cheio de músculos e detalhes de sua alimentação.
"Dezembro chegou. Último mês do ano, mesmo foco de sempre. Seguimos firmes", escreveu ele na legenda. Os cliques não passaram despercebidos, e uma usuária do Instagram perguntou sobre o uso de hormônio para crescer músculos. "Você usa anabolizante?", questionou a mulher, identificada como Vera Silva. Ele respondeu: "Oi, Vera. Optei por ser natural".
Victor Alexandre, filho de Carla Perez e Xanddy
A publicação também tinha um comentário carinhoso de sua mãe, a dançarina Carla Perez. "Lindão da mamãe".
Victor Alexandre costuma a compartilhar com os quase 500 mil seguidores os detalhes do seu dia a dia e estilo de vida saudável. No último mês, ele venceu seu primeiro campeonato de fisiculturismo como atleta no NPC All South Championships 2025, nos Estados Unidos. O jovem revelou que foi 1º lugar geral no Overall True Novice Men’s Physique (título máximo em uma competição específica de fisiculturismo amador), 1º lugar em quatro categorias, além de garantir um segundo e um terceiro lugar.