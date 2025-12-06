FAMOSOS

Filho de Carla Perez e Xanddy, Victor Alexandre nega uso de anabolizantes: 'Optei por ser natural'

Jovem exibiu o corpo cheio de músculos e detalhes da alimentação

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 12:26

Victor Alexandre, filho de Carla Perez e Xanddy Crédito: Reprodução/Instagram

Filho de Carla Perez e do cantor Xanddy Harmonia, Victor Alexandre negou o uso de anabolizantes. A declaração do jovem veio após ser questionado por uma seguidora quando postou nas redes sociais um álbum de fotos exibindo o corpo cheio de músculos e detalhes de sua alimentação.

"Dezembro chegou. Último mês do ano, mesmo foco de sempre. Seguimos firmes", escreveu ele na legenda. Os cliques não passaram despercebidos, e uma usuária do Instagram perguntou sobre o uso de hormônio para crescer músculos. "Você usa anabolizante?", questionou a mulher, identificada como Vera Silva. Ele respondeu: "Oi, Vera. Optei por ser natural".

A publicação também tinha um comentário carinhoso de sua mãe, a dançarina Carla Perez. "Lindão da mamãe".