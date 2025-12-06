Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 15:00
Se você anda esperando um sinal no amor, ele chega neste sábado. O dia 6 de dezembro vem carregado de clareza emocional, coragem para dizer o que importa e abertura para conexões verdadeiras.
É o tipo de energia que tira você da dúvida, ilumina sentimentos e aproxima pessoas.
Alguns signos podem viver reencontros marcantes; outros, conversas profundas; e alguns, até uma paixão inesperada.
Áries - Uma conversa sincera pode virar o jogo, prepare-se para surpresas diretas e até declarações inesperadas.
Touro - Clareza emocional fortalece vínculos. Solteiros podem receber um sinal óbvio de interesse.
Gêmeos - Mensagens, encontros e conversas profundas movimentam seu sábado.
Câncer - Carinho, acolhimento e uma sensação de proximidade rara marcam o dia.
Leão - O amor te surpreende: desde um reencontro até um convite inesperado.
Virgem - O clima é de estabilidade e diálogo suave, perfeito para ajustar expectativas.
Libra - Reaproximações, conversas pendentes e abertura emocional definem o dia.
Sagitário - O amor fica leve, quente e divertido.
Capricórnio - Diálogos sinceros criam crescimento no relacionamento.
Aquário - Você se abre de um jeito que surpreende até você.
Peixes - Sintonia emocional profunda e momentos românticos intensos.