Cor e número da sorte: o sábado (6 de dezembro) que reorganiza caminhos e revela oportunidades para os 12 signos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 09:00
O sábado, dia 6 de dezembro, chega com uma energia estável, focada e madura. É um dia excelente para perceber o que realmente importa, alinhar responsabilidades e fortalecer relações. Muitos signos ganham clareza em decisões pessoais, enquanto outros encontram leveza no descanso ou na convivência familiar. É um sábado que funciona como um 'checkpoint emocional', trazendo consciência e serenidade.
A seguir, veja como cada signo sente esse movimento, e use sua cor e seu número da sorte como amplificadores das boas escolhas do dia.
Áries: O sábado favorece decisões práticas e uma sensação de retomada. Conversas importantes fluem sem tensão. Dica cósmica: organize seu tempo para evitar frustrações.
Cor da sorte: Coral
Número da sorte: 15
Touro: Um dia mais leve emocionalmente. Boa hora para revisar planos e simplificar tarefas. Dica cósmica: valorize ambientes que fortalecem sua paz.
Cor da sorte: Verde oliva
Número da sorte: 9
Gêmeos: A troca com amigos inspira novas ideias. No lar, pequenas soluções melhoram o clima. Dica cósmica: ajuste expectativas e você sentirá o dia render mais.
Cor da sorte: Azul claro
Número da sorte: 13
O que deixa cada signo instantaneamente irritado
Câncer: Sábado de conexão familiar e estabilidade emocional. O corpo responde bem ao descanso consciente. Dica cósmica: ouvir mais do que falar evita desgastes.
Cor da sorte: Lavanda
Número da sorte: 26
Leão: Uma onda de entusiasmo renova seus planos. Atitudes práticas dão excelentes resultados. Dica cósmica: divida responsabilidades para não se sobrecarregar.
Cor da sorte: Mostarda
Número da sorte: 30
Virgem: A energia do dia favorece organização e foco. Conversas profissionais trazem clareza. Dica cósmica: permita-se um pequeno prazer sem culpa.
Cor da sorte: Amarelo claro
Número da sorte: 10
O segredo que cada signo guarda e nunca conta
Libra: O sábado destaca relações afetivas. Pequenos gestos fortalecem vínculos. Dica cósmica: cuide do seu espaço pessoal com carinho.
Cor da sorte: Rosa pêssego
Número da sorte: 24
Escorpião: Você se sente mais produtiva e estratégica. Assuntos pendentes começam a se resolver. Dica cósmica: evite decisões precipitadas.
Cor da sorte: Borgonha
Número da sorte: 19
Sagitário: Sábado com leveza, humor e boas interações. Atividades ao ar livre te revigoram. Dica cósmica: permita-se relaxar sem culpas.
Cor da sorte: Turquesa
Número da sorte: 12
Capricórnio: Assuntos familiares pedem atenção, mas você conduz tudo com equilíbrio. Dica cósmica: mantenha firmeza, mas sem rigidez.
Cor da sorte: Cinza claro
Número da sorte: 28
Aquário: Comunicação flui de forma natural e produtiva. Novas ideias começam a tomar forma. Dica cósmica: selecione bem com quem divide seus planos.
Cor da sorte: Verde água
Número da sorte: 14
Peixes: O sábado traz sensibilidade positiva e foco em segurança emocional. Dica cósmica: evite exageros para preservar sua energia.
Cor da sorte: Púrpura suave
Número da sorte: 33