ASTROLOGIA

Cor e número da sorte: o sábado (6 de dezembro) que reorganiza caminhos e revela oportunidades para os 12 signos

O dia traz firmeza emocional, avanços práticos e uma energia excelente para reorganizar a vida

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 09:00

Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

O sábado, dia 6 de dezembro, chega com uma energia estável, focada e madura. É um dia excelente para perceber o que realmente importa, alinhar responsabilidades e fortalecer relações. Muitos signos ganham clareza em decisões pessoais, enquanto outros encontram leveza no descanso ou na convivência familiar. É um sábado que funciona como um 'checkpoint emocional', trazendo consciência e serenidade.

A seguir, veja como cada signo sente esse movimento, e use sua cor e seu número da sorte como amplificadores das boas escolhas do dia.

Áries: O sábado favorece decisões práticas e uma sensação de retomada. Conversas importantes fluem sem tensão. Dica cósmica: organize seu tempo para evitar frustrações.



Cor da sorte: Coral

Número da sorte: 15

Touro: Um dia mais leve emocionalmente. Boa hora para revisar planos e simplificar tarefas. Dica cósmica: valorize ambientes que fortalecem sua paz.

Cor da sorte: Verde oliva

Número da sorte: 9

Gêmeos: A troca com amigos inspira novas ideias. No lar, pequenas soluções melhoram o clima. Dica cósmica: ajuste expectativas e você sentirá o dia render mais.

Cor da sorte: Azul claro

Número da sorte: 13

Câncer: Sábado de conexão familiar e estabilidade emocional. O corpo responde bem ao descanso consciente. Dica cósmica: ouvir mais do que falar evita desgastes.

Cor da sorte: Lavanda

Número da sorte: 26

Leão: Uma onda de entusiasmo renova seus planos. Atitudes práticas dão excelentes resultados. Dica cósmica: divida responsabilidades para não se sobrecarregar.

Cor da sorte: Mostarda

Número da sorte: 30

Virgem: A energia do dia favorece organização e foco. Conversas profissionais trazem clareza. Dica cósmica: permita-se um pequeno prazer sem culpa.

Cor da sorte: Amarelo claro

Número da sorte: 10

Libra: O sábado destaca relações afetivas. Pequenos gestos fortalecem vínculos. Dica cósmica: cuide do seu espaço pessoal com carinho.

Cor da sorte: Rosa pêssego

Número da sorte: 24

Escorpião: Você se sente mais produtiva e estratégica. Assuntos pendentes começam a se resolver. Dica cósmica: evite decisões precipitadas.

Cor da sorte: Borgonha

Número da sorte: 19

Sagitário: Sábado com leveza, humor e boas interações. Atividades ao ar livre te revigoram. Dica cósmica: permita-se relaxar sem culpas.

Cor da sorte: Turquesa

Número da sorte: 12

Capricórnio: Assuntos familiares pedem atenção, mas você conduz tudo com equilíbrio. Dica cósmica: mantenha firmeza, mas sem rigidez.

Cor da sorte: Cinza claro

Número da sorte: 28

Aquário: Comunicação flui de forma natural e produtiva. Novas ideias começam a tomar forma. Dica cósmica: selecione bem com quem divide seus planos.

Cor da sorte: Verde água

Número da sorte: 14

Peixes: O sábado traz sensibilidade positiva e foco em segurança emocional. Dica cósmica: evite exageros para preservar sua energia.

Cor da sorte: Púrpura suave