ASTROLOGIA

3 signos deixam para trás um ciclo difícil a partir de hoje (6 de dezembro)

Chegou o momento de aliviar o peso, enxergar soluções e abrir caminho para dias mais leves

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 11:00

Signos e mudanças positivas Crédito: Shuttertock

A energia deste sábado, dia 6 de dezembro, marca um ponto de virada para três signos. Tensões antigas perdem força, conversas importantes trazem clareza e um sentimento real de alívio começa a tomar forma. A vida finalmente se organiza de um jeito mais gentil, e esses signos percebem isso no ar. Veja a previsão do site "Your Tango".

Escorpião: Hoje você entende o que vinha travando seu progresso. Uma conversa sincera ou uma revelação simples limpa o clima e tira um peso que você carregava sozinho. Situações que pareciam sem saída começam a se movimentar de forma natural, e você percebe que não está mais lutando contra a maré. O dia termina com sensação de apoio, estabilidade e respiro. O ciclo difícil perde a força, e você, Escorpião, mostra que está pronto para seguir adiante.

Dica cósmica: Confie nos diálogos que esclarecem, não nos silêncios que te apertam.

Capricórnio: Hoje você ganha clareza sobre o que vale a pena manter e o que só estava drenando energia. Uma solução prática surge, realista e bem encaixada, trazendo ordem para algo que parecia emperrado. A pressão que pesava nas últimas semanas diminui, e você retorna ao seu ritmo natural, firme e consciente. A vida fica mais leve quando você decide simplificar, e você faz isso muito bem.

Dica cósmica: Tire o excesso da sua lista e mantenha apenas o que te fortalece.

Peixes: Hoje você enxerga exatamente o que estava te desgastando, e finalmente consegue agir diferente. A névoa emocional se dissipa, e você recupera confiança nas próprias escolhas. Um insight simples, porém certeiro, acalma sua mente e permite resolver algo que vinha te inquietando. Ao perceber o que quer, você também entende o que não quer mais carregar. E isso marca o fim da fase pesada.

Dica cósmica: Quando seu coração clareia, suas decisões também clareiam. Siga essa luz.