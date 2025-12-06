Dia promete virada surpreendente para todos os signos; veja o que muda no seu sábado (6 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 12:00
Se nos últimos dias você sentiu o clima mais pesado, disperso ou emocionalmente embaralhado, prepare-se: este sábado (06) vem com uma vibração completamente diferente. A astrologia simbólica moderna aponta uma união poderosa de três forças: renovação emocional, intuição afiada e movimento prático.
Traduzindo: você sente, entende e age com muito mais facilidade. E isso cria um cenário perfeito para conversas importantes, reconciliações, avanços, oportunidades inesperadas e até acertos de rota que você nem imaginava conseguir fazer agora.
Áries: Um alívio emocional chega junto com coragem renovada. Algo que estava emperrado finalmente anda.
Touro: Você entende algo que vinha incomodando há dias e isso traz paz.
Gêmeos: Sua mente brilha. Comunicação, ideias e conversas importantes fluem naturalmente.
Câncer: Um sábado emocionalmente profundo, mas positivo.
Leão: O dia traz brilho, movimento e surpresas no amor.
Virgem: Clareza mental destrava decisões adiadas.
Libra: A energia do dia dissolve tensões e traz leveza.
Escorpião: Revelações internas deixam tudo mais nítido.
Sagitário: Expansão, energia alta e vontade de fazer acontecer.
Aquário: Criatividade à flor da pele e insights fortes.
Peixes: Sensibilidade, romantismo e conexão espiritual elevada.