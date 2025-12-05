Harry Potter, DC e Game of Thrones: veja tudo que pode ir para a Netflix após compra da Warner

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 15:15
Se a compra da Warner Bros. Discovery pela Netflix realmente for concluída, o mundo do streaming pode ter uma mega mudança. Estamos falando de uma das bibliotecas mais valiosas da história do entretenimento, e que pode, pouco a pouco, migrar para a Netflix.
Entre os títulos que podem, no futuro, fazer parte do catálogo estão alguns dos universos mais queridos pelos fãs. Para começar, o Mundo Bruxo de Harry Potter, incluindo a saga principal e os filmes derivados de Animais Fantásticos.
Outro gigante é o Universo DC, com Batman, Superman, Mulher-Maravilha e tudo que o estúdio planeja lançar nos próximos anos.
Mas não para por aí: a Netflix também pode herdar as joias da HBO, como Game of Thrones, A Casa do Dragão, The Last of Us, Succession, Euphoria, The White Lotus e os lendários Família Soprano e Os Sopranos.
Para os fãs de fantasia, o pacote fica ainda mais potente com as adaptações das obras de J. R. R. Tolkien, incluindo as trilogias O Senhor dos Anéis e O Hobbit.
Na comédia, títulos que moldaram gerações, como Friends, The Big Bang Theory e Ted Lasso, também fazem parte da lista.
O acervo ainda inclui clássicos absolutos do cinema, como Casablanca, Cidadão Kane, Matrix, O Mágico de Oz e muitos outros.
E não dá para esquecer o público infantil e geek: animações do Cartoon Network, Adult Swim e Looney Tunes podem ir para o mesmo caminho.
Por enquanto, nada disso muda imediatamente. Mas, se o acordo for concluído, a Netflix passa a ser dona de um verdadeiro tesouro do audiovisual e terá liberdade para decidir onde e como distribuir tudo isso.