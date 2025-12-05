MEGAFUSÃO

Harry Potter, DC e Game of Thrones: veja tudo que pode ir para a Netflix após compra da Warner

Passando por clássicos do cinema e sucessos da HBO; entenda o tamanho do acervo que a Netflix pode assumir

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 15:15

Netflix anunciou acordo para comprar a Warner Bros. Discovery, incluindo estúdio e a HBO, por US4 72 bilhões Crédito: Divulgação

Se a compra da Warner Bros. Discovery pela Netflix realmente for concluída, o mundo do streaming pode ter uma mega mudança. Estamos falando de uma das bibliotecas mais valiosas da história do entretenimento, e que pode, pouco a pouco, migrar para a Netflix.

Entre os títulos que podem, no futuro, fazer parte do catálogo estão alguns dos universos mais queridos pelos fãs. Para começar, o Mundo Bruxo de Harry Potter, incluindo a saga principal e os filmes derivados de Animais Fantásticos.

Outro gigante é o Universo DC, com Batman, Superman, Mulher-Maravilha e tudo que o estúdio planeja lançar nos próximos anos.

Mas não para por aí: a Netflix também pode herdar as joias da HBO, como Game of Thrones, A Casa do Dragão, The Last of Us, Succession, Euphoria, The White Lotus e os lendários Família Soprano e Os Sopranos.

Menina desaparecida é reencontrada após episódio de série na Netflix 1 de 8

Para os fãs de fantasia, o pacote fica ainda mais potente com as adaptações das obras de J. R. R. Tolkien, incluindo as trilogias O Senhor dos Anéis e O Hobbit.

Na comédia, títulos que moldaram gerações, como Friends, The Big Bang Theory e Ted Lasso, também fazem parte da lista.

10 séries curtas para maratonar no fim de semana 1 de 11

O acervo ainda inclui clássicos absolutos do cinema, como Casablanca, Cidadão Kane, Matrix, O Mágico de Oz e muitos outros.

E não dá para esquecer o público infantil e geek: animações do Cartoon Network, Adult Swim e Looney Tunes podem ir para o mesmo caminho.