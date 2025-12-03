FILMES

Sessão da Tarde exibe filme baseado em seriado infantil nesta quarta-feira (3 de novembro)

Filme mostra aventuras de amigos em um novo mundo cercado de mistérios

Felipe Sena

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 11:00

Sessão da Tarde é exibida após "Edição Especial" de "Terra Nostra" Crédito: Reprodução

Nesta quarta-feira (3), a Sessão da Tarde exibe um filme infantil baseado em um seriado do canal fechado da rede Globo, o Gloob, voltado para crianças.

'Detetives do Prédio Azul 3' 1 de 5

No longa, Pippo (Pedro Henrique Motta), Sol (Letícia Braga), Bento (Anderson Lima) e Berenice (Nicole Orsini) descobrem uma relíquia encontrada por Severino (Ronaldo Reis) é parte do poderoso Medalhão de Uzur, capaz de controlar toda a magia.

Ao usá-lo, o porteiro começa a se corromper, e o grupo precisa viajar até o gelado Fim do Mundo para encontrar a metade do bem do medalhão antes que seja tarde demais.