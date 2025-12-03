Acesse sua conta
Spotify Wrapped 2025: veja como fazer sua retrospectiva e descobrir seu 'ano musical'

Retrospectiva do Spotify traz idade musical, quiz interativo e playlist com suas músicas mais tocadas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 12:29

Spotify
Spotify Crédito: Reprodução/Shutterstock

O dia chegou para quem espera o fim do ano só para postar a famosa retrospectiva musical. O Spotify liberou, nesta quarta-feira (03), o Wrapped 2025, e você já pode descobrir quais músicas marcaram seus últimos doze meses, e claro, comparar com os amigos nos stories.

A plataforma preparou uma retrospectiva cheia de dados, novos recursos e aquela dose de nostalgia que já virou tradição. Além de revelar seus artistas, músicas, álbuns, podcasts e gêneros mais ouvidos, o app também calcula a sua 'idade musical', uma estimativa baseada no ano de lançamento das faixas que você mais escuta. Se você é fã de clássicos, é provável que essa idade venha bem alta.

Outra novidade é o quiz do Wrapped, que te desafia a acertar quais foram suas músicas ouvidas com obsessão ao longo de 2025. Tudo isso apresentado no formato de 'stories' dentro do próprio app.

E como sempre, o Spotify cria automaticamente a playlist 'Your Top Songs 2025', reunindo suas faixas mais tocadas para você revisitar sempre que quiser.

  • Como ver o seu Spotify Wrapped 2025

O recurso está disponível para usuários de Android e iPhone (iOS) com o app atualizado. Para acessar:

  • 1. Abra o Spotify e toque no ícone 'Retrospectiva' no topo da tela.
  • 2. Em 'Sua Retrospectiva', selecione 'Vamos lá'.
  • 3. Pronto! O app vai exibir uma série de stories com tudo que marcou seu ano musical.

Depois disso, você pode compartilhar seus cards no Instagram, WhatsApp, TikTok, X e outras redes, ou baixar as imagens no celular.

  • A febre anual do Wrapped

Todo início de dezembro, a internet entra no mesmo clima: "Quando sai a retrospectiva do Spotify?". Em 2025 não foi diferente. A retrospectiva virou praticamente um evento anual; rende memes, comparações entre amigos e discussões sobre quem ouviu mais minutos de música.

  • Outras plataformas também têm retrospectiva

O Spotify não está sozinho: Apple Music, Deezer e YouTube Music também lançam resumos anuais dentro de seus aplicativos.

Como garantir seu Wrapped 2026? 

  • Se você já está pensando na próxima retrospectiva, algumas dicas ajudam:

  • 1. Use sempre a mesma conta ao ouvir músicas e podcasts.
  • 2. Escute regularmente seus artistas favoritos, já que o Spotify coleta dados o ano inteiro.
  • 3. Explore os cards do Wrapped para descobrir tendências.
  • 4. Ative as notificações do Spotify para saber quando o próximo sair.

