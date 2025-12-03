Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (3) céu favorece dinheiro e virada energética

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 13:11
Se você anda sentindo que está na hora de colocar a vida em ordem, por dentro e por fora, o céu desta quarta-feira, 3 de dezembro, confirma exatamente isso. Depois de dias em que a Lua puxava um ritmo mais emocional e introspectivo, hoje o astral vira a chave e entrega algo que muita gente estava precisando: clareza.
É como se razão e intuição finalmente sentassem para conversar. Não é um dia leve ‘porque sim’, mas sim porque você tem mais ferramentas internas para lidar com o que antes parecia travado. Conversas que estavam emperradas andam, decisões adiadas ganham forma e aquela vontade de reorganizar a própria vida se torna impossível de ignorar.
Que essa quarta-feira de organização emocional e sorte numérica seja tão boa quanto promete. Se for jogar, jogue com intenção, mas também com leveza.