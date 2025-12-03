Anjo da Revelação traz clareza e boas notícias nesta quarta (3 de dezembro); cinco signos são favorecidos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 11:00
A quarta-feira (3) emana um astral que mexe com percepções, emoções e intuições. A movimentação de Mercúrio no céu abre espaço para enxergar situações com mais nitidez, e essa vibração de transparência funciona como um empurrão do universo para que cada signo encare verdades que estavam na sombra.
É um dia marcado por descobertas, conversas esclarecedoras e decisões que podem redefinir rumos. Aquilo que estava confuso ganha forma. O que você evitava olhar se apresenta de maneira inevitável, e, surpreendentemente, mais leve do que parecia.
Confira como cinco signos recebem essa onda de revelações:
Áries: Surge a consciência de que você não precisa resolver tudo sozinho. Um apoio que você não esperava se aproxima e faz diferença.
Touro: Um diálogo importante destrava uma sensação antiga. O entendimento chega sem conflitos, trazendo alívio.
Gêmeos: Questões pendentes retornam para serem encerradas de vez. Conclusão necessária, sem dramas.
Câncer: As relações ficam nitidamente divididas entre quem agrega e quem drena sua energia. O filtro fica mais firme.
Leão: Agir rápido será a chave. Decisões diretas abrem portas e trazem respostas que você aguardava.