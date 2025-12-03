Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 08:06
Anitta está vivendo uma nova fase, e isso se reflete até na casa. Depois de anos morando em Los Angeles, a cantora decidiu retornar de vez ao Brasil e reformar sua mansão no Itanhangá, zona oeste do Rio. O imóvel foi completamente adaptado para refletir o estilo de vida mais espiritual e tranquilo que ela vem adotando.
O projeto, assinado pelo Studio Roca, levou seis meses e mobilizou mais de 100 profissionais. A proposta foi criar um espaço que unisse conforto, natureza e energia curativa. “No jardim, buscamos traduzir o desejo da cliente por uma atmosfera zen e acolhedora. Projetamos um espaço para rituais e pequenos shows, com luminárias em fibras naturais que flutuam suavemente com o vento”, explicaram os arquitetos.
Mansão de Anitta no Rio de Janeiro
A artista também teve participação direta nas escolhas do design. O quarto principal, por exemplo, foi pensado para ser um refúgio de descanso e introspecção, com uma cama baixa e tons neutros. A casa mistura arquitetura modernista brasileira com referências espirituais, incluindo um lustre inspirado em Omolu, orixá associado à cura, um elemento que conversa com a religiosidade da cantora.
Anitta investiu ainda em obras de arte nacionais, de artistas como Bruno Lyfe e Alexandre Feliciano, e um paisagismo assinado por Daniela Infante, com áreas externas voltadas para práticas meditativas.
A decisão de voltar ao Brasil veio após um período de reflexão sobre a vida pessoal. “Quando fiquei doente, no fim de 2022, pensei que não estava fazendo nada que realmente importasse pra mim. Só trabalhava. Eu queria passar mais tempo com minha família”, disse em entrevista à revista Travel + Leisure.