Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Como é a mansão zen de Anitta que mistura luxo, espiritualidade e conexão profunda com a natureza

Após deixar Los Angeles, cantora transformou mansão no Itanhangá em refúgio espiritual e espaço para se reconectar com a família

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 08:06

Casa de Anitta no Rio tem espaços para rituais, arte brasileira e atmosfera zen
Casa de Anitta no Rio tem espaços para rituais, arte brasileira e atmosfera zen Crédito: Reprodução

Anitta está vivendo uma nova fase, e isso se reflete até na casa. Depois de anos morando em Los Angeles, a cantora decidiu retornar de vez ao Brasil e reformar sua mansão no Itanhangá, zona oeste do Rio. O imóvel foi completamente adaptado para refletir o estilo de vida mais espiritual e tranquilo que ela vem adotando.

O projeto, assinado pelo Studio Roca, levou seis meses e mobilizou mais de 100 profissionais. A proposta foi criar um espaço que unisse conforto, natureza e energia curativa. “No jardim, buscamos traduzir o desejo da cliente por uma atmosfera zen e acolhedora. Projetamos um espaço para rituais e pequenos shows, com luminárias em fibras naturais que flutuam suavemente com o vento”, explicaram os arquitetos.

Mansão de Anitta no Rio de Janeiro

Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram
Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram
Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram
Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram
Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram
Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram
Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram
Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram
Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram
Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram
Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram
Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram
1 de 12
Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram

A artista também teve participação direta nas escolhas do design. O quarto principal, por exemplo, foi pensado para ser um refúgio de descanso e introspecção, com uma cama baixa e tons neutros. A casa mistura arquitetura modernista brasileira com referências espirituais, incluindo um lustre inspirado em Omolu, orixá associado à cura, um elemento que conversa com a religiosidade da cantora.

Leia mais

Como é a casa de João Vicente de Castro com 500 m² e banheiro com mármore raro da Bahia

Como é a mansão de 16 quartos de Luciano Huck e Angélica avaliada R$ 26,4 milhões

Como são os apartamentos de luxo de R$ 8,6 milhões que Deborah Secco comprou em Miami

Como é a mansão de Gisele Bündchen, avaliada em R$ 100 milhões, com elevador e suíte que ocupa um andar inteiro

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Anitta investiu ainda em obras de arte nacionais, de artistas como Bruno Lyfe e Alexandre Feliciano, e um paisagismo assinado por Daniela Infante, com áreas externas voltadas para práticas meditativas.

A decisão de voltar ao Brasil veio após um período de reflexão sobre a vida pessoal. “Quando fiquei doente, no fim de 2022, pensei que não estava fazendo nada que realmente importasse pra mim. Só trabalhava. Eu queria passar mais tempo com minha família”, disse em entrevista à revista Travel + Leisure.

Leia mais

Imagem - Carlinhos Brown e Simone lançam 'Primeiro amor primeiro' para embalar o Carnaval 2026

Carlinhos Brown e Simone lançam 'Primeiro amor primeiro' para embalar o Carnaval 2026

Imagem - 'Pix da Sorte': Dezembro promete prosperidade, dinheiro inesperado e virada financeira para os signos

'Pix da Sorte': Dezembro promete prosperidade, dinheiro inesperado e virada financeira para os signos

Imagem - Ex-jurada do ‘MasterChef’ revela infecção rara que a deixou sem fala e emociona seguidores

Ex-jurada do ‘MasterChef’ revela infecção rara que a deixou sem fala e emociona seguidores

Tags:

Mansão Anitta

Mais recentes

Imagem - Vai para a Globo? Cátia Fonseca surpreende o público e negocia volta à TV após saída da Band

Vai para a Globo? Cátia Fonseca surpreende o público e negocia volta à TV após saída da Band
Imagem - Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, considerada a mais luxuosa e cara do Brasil

Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, considerada a mais luxuosa e cara do Brasil
Imagem - Globo prepara capítulo explosivo de Três Graças com revelações chocantes

Globo prepara capítulo explosivo de Três Graças com revelações chocantes

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quarta-feira (3 de dezembro) é A Âncora: tempo de estabilidade e conquistas duradouras
01

Carta do Baralho Cigano desta quarta-feira (3 de dezembro) é A Âncora: tempo de estabilidade e conquistas duradouras

Imagem - Quanto custa se hospedar na casa luxuosa de Fernanda Paes Leme no Santo Antônio Além do Carmo?
02

Quanto custa se hospedar na casa luxuosa de Fernanda Paes Leme no Santo Antônio Além do Carmo?

Imagem - Virada na carreira: 3 signos recebem impulso financeiro e boas notícias no trabalho a partir de hoje (2 de dezembro)
03

Virada na carreira: 3 signos recebem impulso financeiro e boas notícias no trabalho a partir de hoje (2 de dezembro)

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta-feira (3 de dezembro) alerta 4 signos: chegou a hora de cortar vínculos, ou você jamais terá paz e será feliz
04

Anjo da Guarda desta quarta-feira (3 de dezembro) alerta 4 signos: chegou a hora de cortar vínculos, ou você jamais terá paz e será feliz