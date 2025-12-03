IMÓVEL MILIONÁRIO

Como é a mansão zen de Anitta que mistura luxo, espiritualidade e conexão profunda com a natureza

Após deixar Los Angeles, cantora transformou mansão no Itanhangá em refúgio espiritual e espaço para se reconectar com a família

Heider Sacramento

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 08:06

Casa de Anitta no Rio tem espaços para rituais, arte brasileira e atmosfera zen Crédito: Reprodução

Anitta está vivendo uma nova fase, e isso se reflete até na casa. Depois de anos morando em Los Angeles, a cantora decidiu retornar de vez ao Brasil e reformar sua mansão no Itanhangá, zona oeste do Rio. O imóvel foi completamente adaptado para refletir o estilo de vida mais espiritual e tranquilo que ela vem adotando.

O projeto, assinado pelo Studio Roca, levou seis meses e mobilizou mais de 100 profissionais. A proposta foi criar um espaço que unisse conforto, natureza e energia curativa. “No jardim, buscamos traduzir o desejo da cliente por uma atmosfera zen e acolhedora. Projetamos um espaço para rituais e pequenos shows, com luminárias em fibras naturais que flutuam suavemente com o vento”, explicaram os arquitetos.

A artista também teve participação direta nas escolhas do design. O quarto principal, por exemplo, foi pensado para ser um refúgio de descanso e introspecção, com uma cama baixa e tons neutros. A casa mistura arquitetura modernista brasileira com referências espirituais, incluindo um lustre inspirado em Omolu, orixá associado à cura, um elemento que conversa com a religiosidade da cantora.

Anitta investiu ainda em obras de arte nacionais, de artistas como Bruno Lyfe e Alexandre Feliciano, e um paisagismo assinado por Daniela Infante, com áreas externas voltadas para práticas meditativas.