Anitta entra no universo da espiritualidade e narra livro de Max Tovar sobre autoconhecimento

Em entrevista exclusiva ao CORREIO, Anitta detalha a criação do livro ao lado de Max Tovar e o impacto das meditações em sua vida

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 11:30

Anitta revelou bastidores da parceria com Max Tovar e sua virada espiritual Crédito: Reprodução

O livro Musculatura da Alma, assinado por Max Tovar, chega às livrarias em nesta sexta-feira (28) e mistura meditação guiada e autoconhecimento, com a particularidade de ter a participação direta de Anitta, que assina o prefácio e emprestou sua voz para gravar as 33 meditações que acompanham cada capítulo.

A obra, publicada pela editora BestSeller, propõe uma jornada reflexiva, com práticas espirituais, exercícios de escrita e espaços para auto expressão, reunidos sob o simbolismo das “33 vértebras”, metáfora usada por Tovar para representar o eixo de sustentação interior.

"Reaprendi e me reconectei com o meu próprio caminho"

Anitta

Cantora

Para Anitta, a experiência foi inédita. “Foi definitivamente algo novo… narrar foi a primeira vez, e eu amei!”, disse ela em entrevista exclusiva ao CORREIO, ao falar sobre entrar no universo das meditações guiadas. A cantora contou que o processo a fez “sentir muita força e, ao mesmo tempo, serenidade”.

Para se preparar para gravar, Anitta montou seu ritual pessoal: meditações e mantras próprios para conseguir transmitir calma e conexão. Segundo ela, a intenção “foi passar adiante um pouco do que aprendi nos últimos anos”.

Propósito pessoal e universal

A decisão de se envolver no projeto não foi apenas “um experimento”: Anitta explicou que aceitou por acreditar no poder transformador da espiritualidade. “As meditações fazem parte da minha rotina de cuidados espirituais. Elas me ajudam … me trazem clareza … diminuem a minha ansiedade … me fazem entender o que é prioridade e o que dá para esperar.”

Ela contou ainda que o processo de gravar o livro trouxe um momento de reconexão consigo mesma: “Reaprendi e me reconectei com o meu próprio caminho… sem ficar me preocupando… com o que rola ao meu redor e esquecer o principal: olhar para mim”, conta.

O olhar da terapeuta

Max Tovar afirma que o convite a Anitta surgiu da confiança construída ao longo dos últimos três anos, período em que ela a guiou em práticas de autoconhecimento, consciência corporal e alinhamento emocional. Foi desse vínculo que nasceu a proposta de unir suas trajetórias em Musculatura da Alma.

“Tudo começou quando ela me pediu para ler um livro que eu tivesse escrito, com o desejo sincero de se aprofundar no autoconhecimento”, conta Tovar ao CORREIO. E a partir da recepção transformadora do conteúdo, Anitta propôs dar voz às meditações, sugeriu o título e até participou da concepção da capa e do prefácio.

Para a cosmoterapeuta, meditar, respirar conscientemente e desacelerar podem ser práticas acessíveis para qualquer pessoa que queira começar uma jornada interior. “A respiração consciente é simples, mas profundamente eficaz para quem está começando”, explica.

Por que o livro chega num momento de nova fase

A participação de Anitta em Musculatura da Alma se soma a uma fase de maior introspecção e busca espiritual da artista, marcada por menos aparições públicas, mudança de estilo de vida e revisitação de valores pessoais.

Para muitos fãs, a obra pode representar não apenas um desvio temporário da popstar dos holofotes, mas uma expansão de sua identidade: de cantora global a alguém que busca partilhar cura, reflexão e espiritualidade.

O que esperar

Com 33 meditações narradas, textos reflexivos, exercícios práticos e design pensado para estimular introspecção, Musculatura da Alma surge como um convite, tanto para fãs de Anitta quanto para quem procura autoconhecimento, a exercitar aquilo que o livro define como “a musculatura da alma”: fortalecimento interior, clareza emocional e presença consciente.

“Cuidar da alma é como cuidar do corpo. É um exercício que nunca termina”, escreve Anitta no prefácio, dando o tom do que se pretende com essa obra: mais do que um livro, um guia para quem busca reencontrar o próprio centro.

