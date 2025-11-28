Acesse sua conta
Nora de Maíra Cardi rebate boatos e diz que não recebe ajuda da ex-BBB: 'Ainda estou pagando minha geladeira'

Influenciadora Thuani Todeschini desabafa sobre vida financeira e nega receber qualquer ajuda da ex-BBB Maíra Cardi

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 12:08

Thuani esclarece: “Pago minhas contas, até a geladeira parcelada”
Thuani esclarece: “Pago minhas contas, até a geladeira parcelada” Crédito: Mari Righez e Juliano Sousa

Thuani Todeschini, casada com Lucas Cardi desde abril, abriu o jogo nas redes sociais sobre os comentários de que viveria com ajuda financeira da sogra, Maíra Cardi. A influenciadora negou qualquer contribuição da ex-BBB e afirmou que banca a própria casa — inclusive a geladeira, ainda parcelada.

Segundo Thuani, ela e o marido, de 24 anos, têm uma vida simples e pagam aluguel. “O apartamento é alugado, é o que dá. Não sou rica”, explicou. Ela destacou que só faz muitas viagens porque são bancadas pela família de Lucas, mas que isso não significa que tenha dinheiro sobrando.

A influenciadora também revelou que recebe pedidos diários de ajuda financeira, de geladeira a iPhone. “As pessoas pedem coisas como se eu fosse rica. Mal sabem que estou pagando a minha até hoje”, ironizou.

Thuani afirma que, embora acreditasse que Maíra ajudaria caso fosse necessário, nunca pediu. “Quando decidimos casar, sabíamos que teríamos que pagar nossas próprias coisas”, disse.

O desabafo termina com um recado direto: “Parcelo tudo na minha vida. A gente trabalha, não é vagabundo, e paga as próprias contas.”

