Nora de Maíra Cardi rebate boatos e diz que não recebe ajuda da ex-BBB: 'Ainda estou pagando minha geladeira'

Heider Sacramento
Publicado em 28 de novembro de 2025 às 12:08
Thuani Todeschini, casada com Lucas Cardi desde abril, abriu o jogo nas redes sociais sobre os comentários de que viveria com ajuda financeira da sogra, Maíra Cardi. A influenciadora negou qualquer contribuição da ex-BBB e afirmou que banca a própria casa — inclusive a geladeira, ainda parcelada.
Segundo Thuani, ela e o marido, de 24 anos, têm uma vida simples e pagam aluguel. “O apartamento é alugado, é o que dá. Não sou rica”, explicou. Ela destacou que só faz muitas viagens porque são bancadas pela família de Lucas, mas que isso não significa que tenha dinheiro sobrando.
Maíra Cardi e Thiago Nigro
A influenciadora também revelou que recebe pedidos diários de ajuda financeira, de geladeira a iPhone. “As pessoas pedem coisas como se eu fosse rica. Mal sabem que estou pagando a minha até hoje”, ironizou.
Thuani afirma que, embora acreditasse que Maíra ajudaria caso fosse necessário, nunca pediu. “Quando decidimos casar, sabíamos que teríamos que pagar nossas próprias coisas”, disse.
O desabafo termina com um recado direto: “Parcelo tudo na minha vida. A gente trabalha, não é vagabundo, e paga as próprias contas.”