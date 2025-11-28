Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Já fui bissexual': fala de Luiza Possi ressurge após nova polêmica envolvendo Maria Gadú

Declarações antigas de Luiza Possi voltam a circular após Maria Gadú expor namoro das duas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 12:44

Luiza Possi seria a escolha da Band para substituir Ana Paula Padrão
Luiza Possi seria a escolha da Band para substituir Ana Paula Padrão Crédito: Reprodução/Instagram

A recente polêmica envolvendo Maria Gadú reacendeu discussões sobre a vida pessoal de Luiza Possi, especialmente quando o assunto é sua sexualidade. Nas redes sociais, voltou a circular uma entrevista de 2023 em que a cantora fala abertamente sobre ter vivido experiências com homens e mulheres.

Na época, conversando no podcast Bagaceira Chique, Luiza contou que só percebeu depois de adulta que alguns envolvimentos do passado, especialmente com amigas, já eram relacionamentos. “Sempre fiquei com meninos e meninas, mesmo sem saber. Tinha uma amiguinha, mas não entendia que aquilo era namoro. Só fui perceber depois, quando lembrei até do ciúme que sentia”, relembrou.

Leia mais

Imagem - Vai jogar na loteria? Os números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (28) trazem prosperidade

Vai jogar na loteria? Os números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (28) trazem prosperidade

Imagem - Ivete Sangalo se declarou para Daniel Cady no último Carnaval e deu detalhes da relação; veja

Ivete Sangalo se declarou para Daniel Cady no último Carnaval e deu detalhes da relação; veja

Imagem - 'Sempre soube': Fala de Luiza Possi sobre romance da mãe com Angela Ro Ro volta à tona após polêmica com Gadú

'Sempre soube': Fala de Luiza Possi sobre romance da mãe com Angela Ro Ro volta à tona após polêmica com Gadú

Luiza Possi

Luiza Possi é casada com o diretor de TV Cris Gomes por Reprodução/Instagram @patrickpontes
Luiza Possi é casada com o diretor de TV Cris Gomes por Reprodução/Instagram
Luiza Possi é casada com o diretor de TV Cris Gomes por Reprodução/Instagram
Luiza Possi é casada com o diretor de TV Cris Gomes por Reprodução/Instagram
Luiza Possi por Reprodução/Instagram
Luiza Possi é casada com o diretor de TV Cris Gomes por Reprodução/Instagram @patrickpontes
Luiza Possi é casada com o diretor de TV Cris Gomes por Reprodução/Instagram @patrickpontes
Luiza Possi por Reprodução/Instagram @patrickpontes
Luiza Possi por Reprodução/Instagram
Luiza Possi por Reprodução/Instagram
Luiza Possi no The Masked Singer Brasil por Reprodução/TV Globo
Luiza Possi seria a escolha da Band para substituir Ana Paula Padrão por Reprodução/Instagram
1 de 12
Luiza Possi é casada com o diretor de TV Cris Gomes por Reprodução/Instagram @patrickpontes

Meses depois, em entrevista ao Desculpincomodar, publicada em novembro de 2024, ela explicou que não se identifica mais como bissexual. “Já fui bissexual, mas não sou há muito tempo e não é por causa da igreja. Só me permiti experimentar muita coisa na juventude, viver o que tinha que viver”, afirmou.

Luiza também comentou a reação de alguns amigos ao fato de ela ter se aproximado da igreja. Segundo a cantora, parte da comunidade LGBTQIA+ ficou receosa de que ela se tornasse intolerante. “Fico triste, porque acham que você não vai mais amar, que vai ser contra eles. E não tem nada disso”, disse. “A minha essência não mudou. Meus amigos e fãs LGBT podem contar comigo sempre. Estar com Jesus não anula nada.”

Maria Gadú e família

Maria GAdu por Foto Divulgação
A cantora Maria Gadú é casada com a artista plástica Ana Paula Popi. Elas estão juntas desde 2021 e têm uma filha, chamada Alice, de 2 anos por Reprodução/Redes Sociais
Maria Gadú por Reprodução
Maria Gadu e a filha, Alice por Reprodução/Redes Sociais
Maria Gadu e a filha, Alice por Reprodução/Redes Sociais
Maria Gadu com a mulher, Ana Paula Popi, e a filha, Alice por Reprodução/Redes Sociais
Maria Gadu com a mulher, Ana Paula Popi por Reprodução/Redes Sociais
Maria Gadu com a mulher, Ana Paula Popi por Reprodução/Redes Sociais
Vanessa Corrêa, irmã de Maria Gadú, gerou a filha Alice por Reprodução/Redes Sociais
Maria Gadu com a mulher, Ana Paula Popi, a filha, Alice e família por Reprodução/Redes Sociais
Milton Nascimento e Alice, filha de Maria Gadu por Reprodução/Redes Sociais
1 de 11
Maria GAdu por Foto Divulgação

O tema voltou à tona depois que Maria Gadú, sua ex-namorada, respondeu de forma debochada a um vídeo em que Luiza falava sobre “tempos difíceis” enquanto citava a Bíblia. Muita gente entendeu o post de Luiza como um comentário indireto sobre a prisão de Jair Bolsonaro e Gadú reagiu dizendo que o relacionamento das duas havia sido um “erro”, pedindo até que “Deus perdoasse o passado”.

A fala viralizou e fez com que internautas revisitassem entrevistas antigas de Luiza, inclusive as declarações sobre bissexualidade. Hoje, a cantora é casada desde 2017 com o diretor Cris Gomes, com quem tem dois filhos, Lucca e Matteo, e costuma reforçar que sua fé e sua trajetória pessoal podem conviver sem conflito.

Leia mais

Imagem - Disney+: 5 lançamentos imperdíveis em dezembro de 2025

Disney+: 5 lançamentos imperdíveis em dezembro de 2025

Imagem - Bolo de Natal: 3 receitas caseiras deliciosas

Bolo de Natal: 3 receitas caseiras deliciosas

Imagem - 7 dicas para iluminar a casa para o Natal com segurança e eficiência

7 dicas para iluminar a casa para o Natal com segurança e eficiência

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Luiza Possi é bissexual? Veja o que a cantora já falou sobre a sexualidade

Equipe de Luiza Possi quebra silêncio sobre revelação de Maria Gadú

Tal mãe tal filha? Zizi Possi viveu romance conturbado com outra mulher

Após vídeo polêmico, Maria Gadú expõe namoro com Luiza Possi e dispara que relação ‘foi um erro’

Luiza Possi faz desabafo após prisão de Bolsonaro e causa revolta

Tags:

Bissexual Bissexualidade Sexualidade Luiza Possi Maria Gadú

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - 3 signos recebem proteção do universo nesta sexta-feira (28 de novembro)

3 signos recebem proteção do universo nesta sexta-feira (28 de novembro)
Imagem - Os benefícios da Hot Yoga para quem quer perder peso: será que funciona?

Os benefícios da Hot Yoga para quem quer perder peso: será que funciona?

MAIS LIDAS

Imagem - Tarot desta sexta (28 de novembro) anuncia romance, prosperidade e boas surpresas para todos os signos
01

Tarot desta sexta (28 de novembro) anuncia romance, prosperidade e boas surpresas para todos os signos

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta sexta-feira (28 de novembro) é O Sol: verdade se revela e os caminhos se iluminam
02

Carta do Baralho Cigano desta sexta-feira (28 de novembro) é O Sol: verdade se revela e os caminhos se iluminam

Imagem - 'Rey da Pizza': empresário é baleado em confusão e tiroteio na Grande Salvador
03

'Rey da Pizza': empresário é baleado em confusão e tiroteio na Grande Salvador

Imagem - O alerta máximo na base petista, o desejo de mudança na Bahia e a nova pérola de Jerônimo
04

O alerta máximo na base petista, o desejo de mudança na Bahia e a nova pérola de Jerônimo