'Já fui bissexual': fala de Luiza Possi ressurge após nova polêmica envolvendo Maria Gadú

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 28 de novembro de 2025 às 12:44
A recente polêmica envolvendo Maria Gadú reacendeu discussões sobre a vida pessoal de Luiza Possi, especialmente quando o assunto é sua sexualidade. Nas redes sociais, voltou a circular uma entrevista de 2023 em que a cantora fala abertamente sobre ter vivido experiências com homens e mulheres.
Na época, conversando no podcast Bagaceira Chique, Luiza contou que só percebeu depois de adulta que alguns envolvimentos do passado, especialmente com amigas, já eram relacionamentos. “Sempre fiquei com meninos e meninas, mesmo sem saber. Tinha uma amiguinha, mas não entendia que aquilo era namoro. Só fui perceber depois, quando lembrei até do ciúme que sentia”, relembrou.
Luiza Possi
Meses depois, em entrevista ao Desculpincomodar, publicada em novembro de 2024, ela explicou que não se identifica mais como bissexual. “Já fui bissexual, mas não sou há muito tempo e não é por causa da igreja. Só me permiti experimentar muita coisa na juventude, viver o que tinha que viver”, afirmou.
Luiza também comentou a reação de alguns amigos ao fato de ela ter se aproximado da igreja. Segundo a cantora, parte da comunidade LGBTQIA+ ficou receosa de que ela se tornasse intolerante. “Fico triste, porque acham que você não vai mais amar, que vai ser contra eles. E não tem nada disso”, disse. “A minha essência não mudou. Meus amigos e fãs LGBT podem contar comigo sempre. Estar com Jesus não anula nada.”
Maria Gadú e família
O tema voltou à tona depois que Maria Gadú, sua ex-namorada, respondeu de forma debochada a um vídeo em que Luiza falava sobre “tempos difíceis” enquanto citava a Bíblia. Muita gente entendeu o post de Luiza como um comentário indireto sobre a prisão de Jair Bolsonaro e Gadú reagiu dizendo que o relacionamento das duas havia sido um “erro”, pedindo até que “Deus perdoasse o passado”.
A fala viralizou e fez com que internautas revisitassem entrevistas antigas de Luiza, inclusive as declarações sobre bissexualidade. Hoje, a cantora é casada desde 2017 com o diretor Cris Gomes, com quem tem dois filhos, Lucca e Matteo, e costuma reforçar que sua fé e sua trajetória pessoal podem conviver sem conflito.