Os benefícios da Hot Yoga para quem quer perder peso: será que funciona?

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 13:00
Está na moda. Mas será que hot yoga ajuda mesmo a perder peso? A prática feita em salas aquecidas despertou curiosidade entre pessoas que buscam mais intensidade durante os exercícios e querem entender se o calor pode, de fato, fazer diferença no resultado final.
Segundo matéria publicada no portal CNN Brasil, esse estilo de yoga se tornou tendência justamente por unir esforço físico, foco mental e uma temperatura que desafia o corpo do começo ao fim.
Conheça mais dessa modalidade, seus benefícios reais, para quem ela é indicada e quais cuidados são necessários antes de entrar em uma sala que chega facilmente aos 40 °C. Todas as informações abaixo se baseiam apenas no conteúdo divulgado pela CNN Brasil.
Posturas de Yoga
O Hot Yoga se caracteriza pelo ambiente quente onde as aulas acontecem. Trata-se de uma sala aquecida, normalmente entre 35 °C e 42 °C. Esse calor intenso faz o corpo suar bastante, o que pode dar a sensação de um gasto calórico maior. No entanto, conforme explica uma das instrutoras entrevistadas, boa parte desse peso perdido logo após a aula é apenas líquido e não gordura.
A prática combina posturas tradicionais do yoga com a temperatura elevada, o que aumenta a frequência cardíaca e a exigência física. Por isso, muitas pessoas percebem a aula como mais desafiadora, já que é preciso respirar com atenção, manter o ritmo e lidar com o calor constante enquanto o corpo trabalha.
Um ponto muito destacado por praticantes é o ganho de flexibilidade. O calor deixa músculos e articulações mais soltos, permitindo alongamentos mais profundos e facilitando movimentos que, em temperaturas mais baixas, exigiriam mais tempo de preparo.
Além disso, o esforço contínuo fortalece a musculatura e melhora a resistência. A combinação de posturas, calor e foco faz com que o corpo seja constantemente estimulado, contribuindo para tônus e melhor condicionamento físico.
No aspecto emocional, o Hot Yoga também proporciona sensação de tranquilidade e bem-estar, já que a respiração guiada e o ambiente aquecido ajudam a relaxar e a reduzir tensões.
O Hot Yoga pode contribuir para quem busca perder peso, principalmente porque a prática aumenta o gasto energético durante a aula. Porém, é importante manter expectativas realistas. O fato de suar muito não significa que a gordura está sendo eliminada. A maior parte da perda imediata na balança corresponde apenas à água que o corpo libera.
Por isso, o Hot Yoga funciona melhor como complemento dentro de uma rotina saudável. Quando associado à alimentação equilibrada, boa hidratação e outros hábitos positivos, ele pode ajudar nos resultados. Mas não deve ser visto como uma solução isolada para emagrecimento rápido.
Embora seja uma atividade segura para muitas pessoas, o Hot Yoga requer alguns cuidados. A exposição prolongada ao calor pode representar risco para quem tem problemas cardíacos, hipertensão, pressão baixa, diabetes ou condições respiratórias. Nesses casos, a recomendação é buscar avaliação médica antes de iniciar.
O mesmo vale para gestantes e para quem passou por cirurgias recentemente. Como o calor intensifica o esforço físico, o começo pode ser desconfortável. Por isso, é essencial respeitar os próprios limites, fazer pausas quando necessário e manter hidratação adequada antes, durante e depois da aula.