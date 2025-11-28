SAÚDE

Os benefícios da Hot Yoga para quem quer perder peso: será que funciona?

A flexibilidade ampliada como um dos efeitos mais notados por quem pratica regularmente a modalidade

Agência Correio

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 13:00

A flexibilidade ampliada como um dos efeitos mais notados por quem pratica regularmente a modalidade Crédito: (Banco de imagem)

Está na moda. Mas será que hot yoga ajuda mesmo a perder peso? A prática feita em salas aquecidas despertou curiosidade entre pessoas que buscam mais intensidade durante os exercícios e querem entender se o calor pode, de fato, fazer diferença no resultado final.

Segundo matéria publicada no portal CNN Brasil, esse estilo de yoga se tornou tendência justamente por unir esforço físico, foco mental e uma temperatura que desafia o corpo do começo ao fim.

Conheça mais dessa modalidade, seus benefícios reais, para quem ela é indicada e quais cuidados são necessários antes de entrar em uma sala que chega facilmente aos 40 °C. Todas as informações abaixo se baseiam apenas no conteúdo divulgado pela CNN Brasil.

Posturas de Yoga 1 de 8

Como funciona o Hot Yoga

O Hot Yoga se caracteriza pelo ambiente quente onde as aulas acontecem. Trata-se de uma sala aquecida, normalmente entre 35 °C e 42 °C. Esse calor intenso faz o corpo suar bastante, o que pode dar a sensação de um gasto calórico maior. No entanto, conforme explica uma das instrutoras entrevistadas, boa parte desse peso perdido logo após a aula é apenas líquido e não gordura.

A prática combina posturas tradicionais do yoga com a temperatura elevada, o que aumenta a frequência cardíaca e a exigência física. Por isso, muitas pessoas percebem a aula como mais desafiadora, já que é preciso respirar com atenção, manter o ritmo e lidar com o calor constante enquanto o corpo trabalha.

Benefícios percebidos na prática

Um ponto muito destacado por praticantes é o ganho de flexibilidade. O calor deixa músculos e articulações mais soltos, permitindo alongamentos mais profundos e facilitando movimentos que, em temperaturas mais baixas, exigiriam mais tempo de preparo.

Além disso, o esforço contínuo fortalece a musculatura e melhora a resistência. A combinação de posturas, calor e foco faz com que o corpo seja constantemente estimulado, contribuindo para tônus e melhor condicionamento físico.

No aspecto emocional, o Hot Yoga também proporciona sensação de tranquilidade e bem-estar, já que a respiração guiada e o ambiente aquecido ajudam a relaxar e a reduzir tensões.

E quanto ao emagrecimento

O Hot Yoga pode contribuir para quem busca perder peso, principalmente porque a prática aumenta o gasto energético durante a aula. Porém, é importante manter expectativas realistas. O fato de suar muito não significa que a gordura está sendo eliminada. A maior parte da perda imediata na balança corresponde apenas à água que o corpo libera.

Por isso, o Hot Yoga funciona melhor como complemento dentro de uma rotina saudável. Quando associado à alimentação equilibrada, boa hidratação e outros hábitos positivos, ele pode ajudar nos resultados. Mas não deve ser visto como uma solução isolada para emagrecimento rápido.

Quem deve ter atenção antes de praticar

Embora seja uma atividade segura para muitas pessoas, o Hot Yoga requer alguns cuidados. A exposição prolongada ao calor pode representar risco para quem tem problemas cardíacos, hipertensão, pressão baixa, diabetes ou condições respiratórias. Nesses casos, a recomendação é buscar avaliação médica antes de iniciar.