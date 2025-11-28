Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Oh Polêmico lança 'Vibe do Polly' e mistura pagodão, funk e estética do verão baiano

Artista celebra 11 anos de carreira com primeiro audiovisual cheio de feats e clima de pré-Carnaval

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 14:18

Oh Polêmico libera “Vibe do Polly” com feats e clima de verão baiano Crédito: Rafael Cerqueira

O verão começou mais cedo na Bahia com o novo projeto de Oh Polêmico. O cantor lançou nesta quinta-feira (27), às 19h, o audiovisual Vibe do Polly, gravado em Salvador e disponível em todas as plataformas. Para marcar os 11 anos de carreira, ele reuniu 13 faixas inéditas e convidados de peso, como Pocah, Psirico, MC GW, Rodrigo do CN e J Eskine. O trabalho também traz o single “É Blog” e uma versão repaginada de “Samba do Polly”.

“Esse projeto é minha energia pura”, contou o artista, emocionado com a presença de fãs, amigos e familiares na gravação. O audiovisual aposta na força do pagodão baiano, na mistura com o funk e em letras que transitam entre sensualidade, humor e clima de festa, marca registrada de Polly. A aguardada “Dia de Pente”, com Pocah, chega com pegada provocante e ritmo de pista.

Vibe do Polly

Oh Polêmico libera “Vibe do Polly” com feats e clima de verão baiano por Rafael Cerqueira
Oh Polêmico libera “Vibe do Polly” com feats e clima de verão baiano por Rafael Cerqueira
Oh Polêmico libera “Vibe do Polly” com feats e clima de verão baiano por auto-upload
Oh Polêmico libera “Vibe do Polly” com feats e clima de verão baiano por Rafael Cerqueira
Oh Polêmico libera “Vibe do Polly” com feats e clima de verão baiano por Rafael Cerqueira
Oh Polêmico libera “Vibe do Polly” com feats e clima de verão baiano por Rafael Cerqueira
Oh Polêmico libera “Vibe do Polly” com feats e clima de verão baiano por Rafael Cerqueira
Oh Polêmico libera “Vibe do Polly” com feats e clima de verão baiano por Rafael Cerqueira
Oh Polêmico libera “Vibe do Polly” com feats e clima de verão baiano por Rafael Cerqueira
Oh Polêmico libera “Vibe do Polly” com feats e clima de verão baiano por Rafael Cerqueira
Oh Polêmico libera “Vibe do Polly” com feats e clima de verão baiano por Rafael Cerqueira
Oh Polêmico libera “Vibe do Polly” com feats e clima de verão baiano por Rafael Cerqueira
Oh Polêmico libera “Vibe do Polly” com feats e clima de verão baiano por Rafael Cerqueira
Oh Polêmico libera “Vibe do Polly” com feats e clima de verão baiano por Rafael Cerqueira
Oh Polêmico libera “Vibe do Polly” com feats e clima de verão baiano por Rafael Cerqueira
1 de 15
Oh Polêmico libera “Vibe do Polly” com feats e clima de verão baiano por Rafael Cerqueira

O visual do projeto mergulha no universo da cultura periférica e na estética vibrante do verão, com referências de pré-Carnaval, paleta colorida e clima de praia. Já a tracklist passeia pelo paredão, pelas redes sociais, pelo funk e pelos hits típicos dos bairros da Bahia, reforçando a identidade do cantor.

Entre as apostas para o verão está “Ioiô”, música com cara de Carnaval e energia de trio elétrico. O repertório ainda traz faixas como “Vibe Louca”, “Desafio de Verão”, “Academia”, “Blogueirinha”, “Papo de Boneco”, “Rebolada Concentrada” e “Vapo Vapo”.

O projeto faz parte de um novo momento na carreira de Oh Polêmico, que vem sendo reposicionado pela World Produções com foco em ampliar sua presença no mercado e conectar o pagodão a novos formatos, ritmos e públicos.

Leia mais

Imagem - Nora de Maíra Cardi rebate boatos e diz que não recebe ajuda da ex-BBB: 'Ainda estou pagando minha geladeira'

Nora de Maíra Cardi rebate boatos e diz que não recebe ajuda da ex-BBB: 'Ainda estou pagando minha geladeira'

Imagem - Três Graças: Gerluce é presa por Paulinho, dá a volta por cima e surge como mulher poderosa

Três Graças: Gerluce é presa por Paulinho, dá a volta por cima e surge como mulher poderosa

Imagem - Anitta entra no universo da espiritualidade e narra livro de Max Tovar sobre autoconhecimento

Anitta entra no universo da espiritualidade e narra livro de Max Tovar sobre autoconhecimento

Tags:

Vibe do Polly

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Marido de Isabel Veloso atualiza quadro de saúde da influenciadora após intubação

Marido de Isabel Veloso atualiza quadro de saúde da influenciadora após intubação
Imagem - Boa notícia a caminho? 3 signos podem receber uma surpresa ainda hoje (28 de novembro)

Boa notícia a caminho? 3 signos podem receber uma surpresa ainda hoje (28 de novembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Tarot desta sexta (28 de novembro) anuncia romance, prosperidade e boas surpresas para todos os signos
01

Tarot desta sexta (28 de novembro) anuncia romance, prosperidade e boas surpresas para todos os signos

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta sexta-feira (28 de novembro) é O Sol: verdade se revela e os caminhos se iluminam
02

Carta do Baralho Cigano desta sexta-feira (28 de novembro) é O Sol: verdade se revela e os caminhos se iluminam

Imagem - 'Rey da Pizza': empresário é baleado em confusão e tiroteio na Grande Salvador
03

'Rey da Pizza': empresário é baleado em confusão e tiroteio na Grande Salvador

Imagem - O alerta máximo na base petista, o desejo de mudança na Bahia e a nova pérola de Jerônimo
04

O alerta máximo na base petista, o desejo de mudança na Bahia e a nova pérola de Jerônimo