VERÃO CHEGANDO...

Oh Polêmico lança 'Vibe do Polly' e mistura pagodão, funk e estética do verão baiano

Artista celebra 11 anos de carreira com primeiro audiovisual cheio de feats e clima de pré-Carnaval

Heider Sacramento

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 14:18

Oh Polêmico libera “Vibe do Polly” com feats e clima de verão baiano Crédito: Rafael Cerqueira

O verão começou mais cedo na Bahia com o novo projeto de Oh Polêmico. O cantor lançou nesta quinta-feira (27), às 19h, o audiovisual Vibe do Polly, gravado em Salvador e disponível em todas as plataformas. Para marcar os 11 anos de carreira, ele reuniu 13 faixas inéditas e convidados de peso, como Pocah, Psirico, MC GW, Rodrigo do CN e J Eskine. O trabalho também traz o single “É Blog” e uma versão repaginada de “Samba do Polly”.

“Esse projeto é minha energia pura”, contou o artista, emocionado com a presença de fãs, amigos e familiares na gravação. O audiovisual aposta na força do pagodão baiano, na mistura com o funk e em letras que transitam entre sensualidade, humor e clima de festa, marca registrada de Polly. A aguardada “Dia de Pente”, com Pocah, chega com pegada provocante e ritmo de pista.

Vibe do Polly 1 de 15

O visual do projeto mergulha no universo da cultura periférica e na estética vibrante do verão, com referências de pré-Carnaval, paleta colorida e clima de praia. Já a tracklist passeia pelo paredão, pelas redes sociais, pelo funk e pelos hits típicos dos bairros da Bahia, reforçando a identidade do cantor.

Entre as apostas para o verão está “Ioiô”, música com cara de Carnaval e energia de trio elétrico. O repertório ainda traz faixas como “Vibe Louca”, “Desafio de Verão”, “Academia”, “Blogueirinha”, “Papo de Boneco”, “Rebolada Concentrada” e “Vapo Vapo”.