HISTÓRIA DE AMOR

Ivete já foi rejeitada por Daniel Cady quando se conheceram; relembre história de amor dos dois

Cantora e nutricionista se conheceram por acaso em um píer na Baía de Todos os Santos

Felipe Sena

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 22:21

Ivete Sangalo e Daniel Cady estavam juntos há 17 anos Crédito: Reprodução | Instagram

Em 2008, enquanto Daniel Cady parou para descansar em um píer enquanto nadava na Baía de Todos os Santos, em Salvador, Ivete Sangalo o conheceu ao acaso. A cantora se aproximou e após o contato inicial o convidou para elaborar os cardápios servidos na casa dela no icônico prédio da Morada dos Cardeais, no Corredor da Vitória, onde foi morar em 2006, já com intenções de ter uma relação com o nutricionista formado pela UFBA.

Em entrevista no Programa do Faustão, em 2021, Ivete confessou que ficou encantada quando viu Daniel Cady pela primeira vez. A artista relatou que na época estava acompanhada de sua fonoaudióloga Janaína Pimenta, fazendo exercícios e tomando sol, se preparando para o Carnaval.

“Eu fiquei olhando assim todo organizado, de sunguinha. Aí eu convidei ele pra fazer um trabalho comigo, mas já mal intencionada, eu estava mesmo querendo saber o que tinha na despensa? Eu queria ir pra despensa”, disse a artista com seu jeito brincalhão, fazendo a plateia do Domingão rir.

“Ele começou a fazer esse trabalho comigo e comecei a ficar apaixonada por ele, muito apaixonada, aí a gente começou a nadar”, disse a artista. Ivete relatou que fingia estar cansada ou até mesmo desmaio para se aproveitar da situação, mas Daniel não correspondia às investidas, por respeito ao trabalho. “Daniel é um cara muito sério, muito íntegro e dono de muitas virtudes e uma delas foi isso”.

No entanto, a cantora decidiu ser mais direta na investida, quando ela o convidou para ir na casa dela. “Eu botei umas velas no chão, botei um shortinho e falei: ‘meu irmão, chega, ou lhe demito e a gente se deita ou você vai infringir as leis do seu trabalho”.

Ivete Sangalo e Daniel Cady oficializaram a união, em uma cerimônia intimista na residência deles, no Centro de Salvador. Apesar de serem duas figuras públicas, a cantora e o nutricionista não tiveram grandes polêmicas que chegaram a público durante o relacionamento, mas desde o início enfrentaram críticas por causa da diferença de idade.

Além da exposição da vida pessoal de Ivete, algo já chegaram a dizer ter sido um “vetor negativo”. Com jeito engraçado e divertido, Ivete costuma abordar relações íntimas com Daniel Cady durante seus shows, o que algumas vezes é criticado até mesmo pelo público.

No Carnaval de Salvador 2025, ao avistar o então esposo Daniel de cima do trio elétrico, brincou: “Diga aí, papi, se não está bom para você? (risos). Ele chega a revirar os olhinhos. Isso é um gostoso da porra! É mesmo, né? Eu estou casa com ele há 17 anos e tem 17 anos que a madeira deita. E tome de menino, e tome de Carnaval e tome de madeira. Te amo, daddy!”.

Em 2022, em outro show, a artista também chegou a falar sobre o uso de leite condensado na ‘hora H’. Na ocasião, seu primogênito, Marcelo Sangalo, na época com 12 anos, estava no palco ouvindo tudo.

“É o quê? Tem guri no palco? Meu filho”, disse ela, se dirigindo a Marcelo e rindo: “Ô, meu filho, você acha que fiz você como? Muito leite condensado, meu pai”, contou, batendo na mão do adolescente, que ficou sem graça com a situação.

Além de Marcelo Sangalo, os dois são pais das gêmeas Marina e Helena, de 7 anos. Em 2019, aos 45 anos, Ivete Sangalo comentou sobre a gestação das gêmeas no programa “Tamanho Família”, da TV Globo. Após não conseguir engravidar pelo método tradicional, a artista optou pela inseminação in vitro.

"Queria ter certeza que a minha gravidez ia pra frente aos 45 anos. Não queria criar expectativa de uma coisa que não ia vingar. Fui para a inseminação, e deu certo. Descobrimos que eram gêmeos", contou Ivete.

Separação de Ivete Sangalo e Daniel Cady

Através de um comunicado, Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciaram o fim do relacionamento, apesar de não usarem a palavra “separação” de maneira explícita. Na publicação, os dois destacam a história construída ao longo de 17 anos e afirmam que a decisão foi tomada com maturidade e muito diálogo.

O pedido por privacidade também chamou atenção, e de acordo com ele, a prioridade continua sendo o bem-estar dos filhos. Nos comentários, os fãs se mostraram confusos com o tom do comunicado, exatamente pelo texto evitar termos diretos como “divórcio” ou “separação”, parte do público questionou se, de fato, se tratava do fim da relação, o que já era especulado por fãs nas redes sociais. A maioria lamentou a notícia e enviou mensagens de apoio à família, conhecida pela simpatia e carisma com o público, que os acompanha há anos nas redes sociais, shows e eventos.

Confira texto na íntegra: