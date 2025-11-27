ANTES DO DIVÓRCIO

Ivete Sangalo se declarou para Daniel Cady no último Carnaval e deu detalhes da relação; veja

Ivete Sangalo surpreende ao divulgar comunicado enigmático com Daniel Cady anunciando que seguirão "caminhos diferentes"

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 20:25

Em clima de romance, Ivete Sangalo ganha beijo carinhoso do marido no carnaval de Salvador Crédito: Reprodução/TV Bahia

Os seguidores de Ivete Sangalo levaram um verdadeiro susto na noite desta quinta-feira (27). Poucos meses depois de se declarar publicamente ao marido, Daniel Cady, durante o Carnaval de Salvador, a cantora publicou um comunicado conjunto com o nutricionista afirmando que os dois decidiram "seguir caminhos diferentes". A mensagem, porém, não usa palavras diretas como "separação" ou "divórcio", o que deixou os fãs ainda mais confusos.

No texto, publicado em parceria no Instagram, Ivete e Daniel reforçam que a decisão foi madura, conversada e cheia de cuidado.

"Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes. Todo o processo está sendo vivido com diálogo, cuidado e profundo respeito. Temos uma trajetória que nos orgulha. De muito amor, seguiremos sempre sendo uma família", diz o comunicado.

Eles também pediram privacidade para atravessar esse período: "Precisamos de respeito com esse momento e pedimos serenidade para atravessar essa transição da melhor forma possível."

Ivete Sangalo & Daniel Cady 1 de 25

A notícia caiu como uma bomba porque, no Carnaval deste ano, Ivete tinha protagonizado um dos momentos mais marcantes da relação. Em cima do trio elétrico, ao avistar Daniel no meio do público, ela brincou, riu e falou sem pudor sobre o quanto era apaixonada pelo marido.

"Diga aí, papi, se não está bom pra você? Ele chega a revirar os olhinhos… Isso é um gostoso da porr@! Eu estou casada com ele há 17 anos e tem 17 anos que a madeira deita! Te amo, daddy!", disse Veveta, arrancando gritos da multidão.

A artista sempre tratou a relação com leveza e sem medo de abordar a vida íntima. Já falou sobre sexo no palco, já brincou sobre a concepção dos filhos e até compartilhou histórias de aventuras com Daniel. Em lives e entrevistas, ela mesma assumiu ter vivido momentos de "ousadia" em lugares improváveis, sempre com bom humor.

Marcelo Sangalo, filho de Ivete Sangalo e Daniel Cady 1 de 7

Por isso, a publicação desta quinta-feira causou estranhamento. Nos comentários, muitos fãs disseram não ter entendido se o casal realmente havia se separado ou se se tratava de algum tipo de reestruturação familiar. Outros lamentaram e enviaram mensagens de apoio, desejando serenidade para o agora ex-casal.

Aos 53 anos, Ivete encerra um casamento de 17 anos com Daniel Cady, com quem tem três filhos: Marcelo, de 16 anos, e as gêmeas Marina e Helena, de 7. Apesar de discretos, os dois sempre foram vistos como um dos casais mais estáveis e amados do meio artístico, o que torna o anúncio ainda mais impactante para o público.