Flora Gil abre o coração e relembra como virou madrasta dos 5 filhos de Gilberto Gil aos 18 anos

Flora Gil voltou ao passado para contar como começou sua história com Gilberto Gil, uma relação que já dura mais de 45 anos. Em entrevista ao podcast MenoTalks, a empresária relembrou o primeiro encontro, a paixão inesperada e, principalmente, o desafio de se tornar madrasta dos cinco filhos que o cantor já tinha na época.

Flora tinha apenas 18 anos quando conheceu Gil. Ela estava em Salvador depois de ganhar uma viagem como prêmio da loja onde trabalhava em São Paulo. Na saída de um show no antigo Circo do Politeama, veio o primeiro sinal do destino.

"Eu e minhas amigas não conhecíamos nada. De repente, o Gil parou o carro", contou. Dentro do veículo estavam Regina Casé e Nara Gil, uma das filhas do cantor. O grupo convidou Flora para ir à praia no dia seguinte e foi ali que o romance começou a tomar forma.

Ela acabou ficando mais dias na Bahia, voltou para São Paulo por pouco tempo e logo começou a namorar Gil, mudando-se em seguida para o Rio.

A relação, porém, não trouxe apenas amor. Flora também mergulhou nos bastidores da carreira do cantor. "Eu fui me interessando pelos direitos autorais, pela parte executiva. Aprendi tudo no dia a dia", explicou.

A diferença de idade, segundo ela, nunca foi barreira. "Eu tinha 18 e ele 36. Casei com 19. Depois veio o Bem. A vida foi acontecendo." Hoje, ela divide com Gil tanto a vida profissional quanto a pessoal. Ele dá a palavra final artística; ela administra tudo o que envolve carreira, agenda e equipe.

O grande desafio veio quando Flora se tornou parte de uma família já grande e marcada por relações anteriores. Gil já era pai de Nara e Marília (com Belina de Aguiar) e Pedro, Maria e Preta (com Sandra Gadelha). Depois, com Flora, nasceram Bem, Bela e José.

"Com as mais velhas foi mais tranquilo, porque o Gil já não era mais casado. Mas com Pedro, Maria e Preta foi mais complicado, porque ele estava se separando. Parecia que eu era a pessoa que estava desestruturando tudo", admitiu.

Mesmo assim, a convivência encontrou seu caminho. Preta Gil, ainda criança, se aproximou rapidamente. "Ela tinha uns 5, 6 anos. Ficava comigo nos fins de semana. Foi espontâneo."

Flora garantiu que, embora tenham enfrentado momentos extremamente dolorosos, como a morte de Pedro em um acidente, problemas de saúde na família e a perda recente de Preta, nunca houve brigas. "Momentos difíceis, sim. Brigas, nunca."