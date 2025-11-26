Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Flora Gil abre o coração e relembra como virou madrasta dos 5 filhos de Gilberto Gil aos 18 anos

Empresária conta como enfrentou, ainda adolescente, a responsabilidade de entrar para uma família já formada

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 15:25

Flora Gil abre o coração e relembra como virou madrasta dos 5 filhos de Gilberto Gil aos 18 anos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Flora Gil voltou ao passado para contar como começou sua história com Gilberto Gil, uma relação que já dura mais de 45 anos. Em entrevista ao podcast MenoTalks, a empresária relembrou o primeiro encontro, a paixão inesperada e, principalmente, o desafio de se tornar madrasta dos cinco filhos que o cantor já tinha na época.

Flora tinha apenas 18 anos quando conheceu Gil. Ela estava em Salvador depois de ganhar uma viagem como prêmio da loja onde trabalhava em São Paulo. Na saída de um show no antigo Circo do Politeama, veio o primeiro sinal do destino.

"Eu e minhas amigas não conhecíamos nada. De repente, o Gil parou o carro", contou. Dentro do veículo estavam Regina Casé e Nara Gil, uma das filhas do cantor. O grupo convidou Flora para ir à praia no dia seguinte e foi ali que o romance começou a tomar forma.

Leia mais

Imagem - Vai concorrer? Luciano Huck fala sobre possível disputa à Presidência em 2026

Vai concorrer? Luciano Huck fala sobre possível disputa à Presidência em 2026

Imagem - Prepare-se: o universo tem um aviso no amor para o seu signo nesta quarta (26 de novembro)

Prepare-se: o universo tem um aviso no amor para o seu signo nesta quarta (26 de novembro)

Imagem - Marido de Ivete Sangalo manda recado em publi e fãs apontam indireta para Shawn Mendes

Marido de Ivete Sangalo manda recado em publi e fãs apontam indireta para Shawn Mendes

Ela acabou ficando mais dias na Bahia, voltou para São Paulo por pouco tempo e logo começou a namorar Gil, mudando-se em seguida para o Rio.

A relação, porém, não trouxe apenas amor. Flora também mergulhou nos bastidores da carreira do cantor. "Eu fui me interessando pelos direitos autorais, pela parte executiva. Aprendi tudo no dia a dia", explicou.

A diferença de idade, segundo ela, nunca foi barreira. "Eu tinha 18 e ele 36. Casei com 19. Depois veio o Bem. A vida foi acontecendo." Hoje, ela divide com Gil tanto a vida profissional quanto a pessoal. Ele dá a palavra final artística; ela administra tudo o que envolve carreira, agenda e equipe.

Gilberto Gil e Flora Gil

Gilberto Gil e Flora Gil por Divulgação/Arquivo
Flora e Gilberto Gil por Manuel Sá
Gilberto Gil e Flora Gil por Reprodução/Instagram
Gilberto Gil e Flora Gil por Reprodução/ Instagram
Flora e Gilberto Gil por Divulgação
Flora Gil e Gilberto Gil no início da década de 80 por Arquivo Pessoal
Flora Gil e Gilberto Gil no início da década de 80 por Arquivo Pessoal
Flora Gil e Gilberto Gil com o primeiro filho que tiveram juntos, Bem por Arquivo Pessoal
Casamento de Flora Gil e Gilberto Gil por Arquivo Pessoal
Gilberto Gil e Flora Gil por Reprodução/Redes Sociais
Flora Gil e Gilberto Gil por Reprodução/Redes Sociais
Flora Gil e Gilberto Gil por Reprodução/Redes Sociais
Flora Gil e Gilberto Gil por Arquivo Pessoal
Flora Gil e Gilberto Gil por Reprodução/Redes Sociais
Gilberto Gil e Flora Gil por Arquivo Pessoal
Flora Gil abre o coração e relembra como virou madrasta dos 5 filhos de Gilberto Gil aos 18 anos por Reprodução/Redes Sociais
Flora Gil e Gilberto Gil por Acervo pessoal
Flora Gil abre o coração e relembra como virou madrasta dos 5 filhos de Gilberto Gil aos 18 anos por Reprodução/Redes Sociais
Flora Gil e Gilberto Gil por Reprodução/Redes Sociais
1 de 19
Gilberto Gil e Flora Gil por Divulgação/Arquivo

O grande desafio veio quando Flora se tornou parte de uma família já grande e marcada por relações anteriores. Gil já era pai de Nara e Marília (com Belina de Aguiar) e Pedro, Maria e Preta (com Sandra Gadelha). Depois, com Flora, nasceram Bem, Bela e José.

"Com as mais velhas foi mais tranquilo, porque o Gil já não era mais casado. Mas com Pedro, Maria e Preta foi mais complicado, porque ele estava se separando. Parecia que eu era a pessoa que estava desestruturando tudo", admitiu.

Família Gil

Gilberto Gil, Flora Gil e neta Aurora por Reprodução
Gilberto Gil e neta Aurora por Reprodução / Redes Sociais
Marília Gil e Preta GIl por Reprodução/Instagram
Família Gil por Reprodução/Instagram
Preta Gil em família por Reprodução/Instagram
Flora Gil, Preta Gil e Gilberto Gil por Reprodução/Instagram
Preta Gil e o filho, Francisco Gil por Reprodução/Instagram
Preta Gil conheceu primeira sobrinha-neta por Reprodução/Instagram
Gilberto Gil se despedindo de Preta Gil no velório por Reprodução
José Gil se despede da irmã Preta por Brazil News
Preta Gil e a neta, Sol de Maria por Reprodução
Preta Gil e a neta, Sol de Maria por Reprodução
Preta Gil e a neta, Sol de Maria por Reprodução
Fran Gil por Reprodução
Atriz se despediu da amiga Preta Gil por Reprodução
Gilberto Gil se despede da filha, Preta, com beijo carinhoso por Reprodução
Fran Gil por Elias Dantas/Alô Alô Bahia
Flor Gil por Elias Dantas/Alô Alô Bahia
Francisco Gil no velório da mãe, Preta Gil por Elias Dantas/Alô Alô Bahia
Preta Gil entra na igreja acompanhada pelo filho, Francisco, e pelo pai, o cantor Gilberto Gil por Reprodução/Instagram
Francisco Gil compartilhou imagens ao lado da mãe nos seus últimos momentos nos Estados Unidos por Reprodução / Instagram
Preta Gil tentou ficar próxima de por Reprodução | Instagram
Preta Gil por Reprodução
Preta Gil por Reprodução
Gilberto Gil e Preta Gil por Reprodução
Bela Gil e Preta Gil por Reprodução
Bela Gil e Preta Gil por Reprodução
Bela Gil e Preta Gil por Reprodução
Bela Gil e Preta Gil por Reprodução
Preta e Gilberto Gil por Reprodução
Preta e Gilberto Gil por Reprodução
Preta Gil resgata momento emocionante com Gilberto Gil em aniversário por Reprodução/Instagram
Bela Gil e Preta Gil por Reprodução
Francisco e Preta Gil no hospital por Reprodução
Preta Gil e Francisco Gil por Reprodução
Preta Gil e Gilberto Gil por Reprodução
Gilberto Gil e Nana Caymmi por Reprodução / Redes Sociais
Bela Gil e o pai por Divulgação
Preta Gil e Flora Gil por Reprodução
{reta G por Jefferson Peixoto/Elias Dantas/Alô Alô Bahia
Flora Gil por Marina Branco/CORREIO
Gilberto Gil e Preta Gil por Reprodução
Preta Gil conheçeu primeira sobrinha-neta por Reprodução/Instagram
Preta GIl e Marília Gil por Reprodução/Instagram
Marília Gil e Preta GIl por Reprodução/Instagram
Preta GIl e Marília Gil por Reprodução/Instagram
Marília Gil e Preta GIl por Reprodução/Instagram
1 de 47
Gilberto Gil, Flora Gil e neta Aurora por Reprodução

Mesmo assim, a convivência encontrou seu caminho. Preta Gil, ainda criança, se aproximou rapidamente. "Ela tinha uns 5, 6 anos. Ficava comigo nos fins de semana. Foi espontâneo."

Flora garantiu que, embora tenham enfrentado momentos extremamente dolorosos, como a morte de Pedro em um acidente, problemas de saúde na família e a perda recente de Preta, nunca houve brigas. "Momentos difíceis, sim. Brigas, nunca."

Para ela, a família que se formou ao longo dessas décadas é seu maior orgulho, tanto no afeto quanto no trabalho, que envolve até mesmo familiares próximos. "Minha equipe é praticamente parte da família. Quem trabalha com a gente está há 30 anos."

Leia mais

Imagem - Cardio ou musculação: descubra qual é o melhor para emagrecer

Cardio ou musculação: descubra qual é o melhor para emagrecer

Imagem - Entenda a relação entre obesidade e gordura no fígado

Entenda a relação entre obesidade e gordura no fígado

Imagem - TDAH em adultos: saiba como reconhecer os sinais

TDAH em adultos: saiba como reconhecer os sinais

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Gilberto e Flora Gil notificam padre por intolerância religiosa, diz jornalista

Flora Gil: conheça intimidade da esposa que também comanda a carreira de Gilberto Gil

Gilberto Gil e Elton John são os primeiros anunciados do Rock in Rio 2026

COP30: Gilberto Gil convoca brasileiros para reflorestamento pelas redes sociais

Como é o apartamento de 344 m² de Gilberto Gil em Copacabana com vista deslumbrante para o mar

Tags:

Gil Gilberto gil Flora gil

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Expulso de 'A Fazenda 17', Créo pede R$ 50 mil a participante: 'Por causa da minha mãe'

Expulso de 'A Fazenda 17', Créo pede R$ 50 mil a participante: 'Por causa da minha mãe'
Imagem - Henrique Fogaça surpreende fãs ao emagrecer 17 kg com 'dieta da selva'; entenda

Henrique Fogaça surpreende fãs ao emagrecer 17 kg com 'dieta da selva'; entenda

MAIS LIDAS

Imagem - Tarot desta quarta (26 de novembro) traz revelações sobre decisões, mudanças e um empurrão do universo para vários signos
01

Tarot desta quarta (26 de novembro) traz revelações sobre decisões, mudanças e um empurrão do universo para vários signos

Imagem - O dia de hoje (26 de novembro) promete novas aberturas: signos recebem sinais importantes e novos começos
02

O dia de hoje (26 de novembro) promete novas aberturas: signos recebem sinais importantes e novos começos

Imagem - Prefeitura abre concurso para todos os níveis com salários de até R$  5.557,54
03

Prefeitura abre concurso para todos os níveis com salários de até R$  5.557,54

Imagem - Caravana da Coca-Cola inicia roteiro natalino na Bahia por Coité; veja cidades e datas
04

Caravana da Coca-Cola inicia roteiro natalino na Bahia por Coité; veja cidades e datas